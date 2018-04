Vinci : remporte deux contrats d'infrastructures routières au Cameroun

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci (DG.FR) a annoncé jeudi que sa filiale Sogea-Satom avait remporté deux projets de construction d'infrastructures routières au Cameroun pour le compte du ministère des Travaux publics, pour un montant total de 214,4 millions d'euros.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Le premier contrat, d'un montant de 112 millions d'euros, porte sur l'aménagement d'un tronçon de 135 km sur la RN15 entre Lena et Tibati au centre du pays et de 6,7 km de voirie dans la ville de Tibati. Le nouveau tronçon est 150 km moins long que les axes existants et permettra de faciliter les échanges vers le Tchad et vers le Nigeria. La livraison du chantier est prévue pour mai 2020.

- Le deuxième contrat, d'un montant de 102,4 millions d'euros, porte sur la construction d'une section de route de 106 km entre Olama et Bigambo qui fera partie de la future route provinciale 18 (d'une longueur totale de 271 km au sud-ouest de Yaoundé). Cet axe est principalement destiné à recevoir le trafic des véhicules lourds de transport de marchandises depuis le nouveau port en eau profonde de Kribi vers Yaoundé. Le projet intègre un volet social représentant 10% du montant du contrat, et comprenant la construction de salles de classes, de foyers ruraux pour jeunes et pour femmes, de puits, d'aires de jeux ainsi que de centres communautaires et de santé le long du tracé. La livraison du chantier est prévue en juin 2022.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: LBO