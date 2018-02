Vinci : remporte un chantier de 415 mlns d'euros pour le réseau autoroutier d'Auckland

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Vinci (DG.FR) a annoncé mercredi que sa filiale néo-zélandaise HEB Construction avait remporté un contrat de 415 millions d'euros dans le cadre des travaux d'extension du réseau autoroutier d'Auckland.

Ce contrat porte sur la conception et la construction d'une liaison autoroutière entre la Northern Motorway (State Highway 1) et l'Upper Harbour Highway (State Highway 18), au nord d'Auckland, a précisé le groupe dans un communiqué. Le travaux devraient démarrer en ce début d'année et durer quatre ans, a-t-il ajouté.

