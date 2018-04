Vinci : remporte un contrat en Côte d'Ivoire pour la construction du stade de Yamoussoukro

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé mercredi que sa filiale Sogea-Satom avait remporté, en consortium avec Egis, Baudin-Chateauneuf et Alcor, un contrat de 72 millions d'euros pour la conception et la construction du stade principal de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Le contrat comprend également la rénovation de quatre stades d'entraînement, à proximité de la ville. L'enceinte accueillera notamment les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se tiendra en 2021 en Côte d'Ivoire.

Dans son communiqué, Vinci rappelle les autres projets qu'il réalise actuellement en Côte d'Ivoire, l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique avec un taux de croissance du PIB qui devrait atteindre 7% en 2018 et 2019. Il s'agit notamment de l'aménagement urbain du boulevard de Marseille à Abidjan, la construction d'une station de traitement d'eau potable à Saint Viateur et la construction d'une route entre Bouaké et Ferkessédougou.

