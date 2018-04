Vinci : reprise du portefeuille d'Airports Worldwide

24/04/2018 | 09:01

Vinci annonce la signature d'un accord pour la reprise du portefeuille d'Airports Worldwide, comprenant deux aéroports en pleine propriété, trois en concession, quatre en exploitation et des contrats de gestion partielle portant sur trois plateformes américaines.



Cette opération permet à Vinci Airports d'étendre son réseau mondial en le portant à 45 aéroports, dans onze pays et sur trois continents. Le nombre de passagers accueillis par an sur ses plateformes s'élève désormais à 182,2 millions de passagers (+ 25,6 millions).



Par cette acquisition, il s'implante aux Etats-Unis et bénéficie ainsi d'un point d'entrée sur le plus grand marché aérien au monde. Il se renforce également en Europe (Royaume-Uni et Suède) et en Amérique Latine (Costa Rica).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.