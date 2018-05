Vinci : va déployer la fibre dans 26 départements d'ici 2022

16/05/2018 | 18:02

Vinci Énergies annonce ce mercredi s'apprêter à déployer, dans 26 départements français et d'ici 2022, la fibre optique jusqu'au domicile de 600.000 foyers situés dans des zones rurales.



'Cette opération d'envergure représente un montant total de travaux de 400 millions d'euros. Elle permettra la création de nombreux emplois, notamment à travers le recrutement de personnes en insertion', précise Vinci.



Vinci a remporté en 2017 une série de nouveaux contrats dans le cadre du Plan France Très Haut Débit portant sur neuf départements français, qui s'ajoutent à ceux gagnés précédemment concernant 17 autres départements.



Les projets, de la conception des réseaux jusqu'aux travaux de déploiement, seront menés par Axians, la marque de Vinci Énergies dédiée aux technologies de l'information et de la communication.





