Vinci : Bryan Garnier relève sa recommandation

09/04/2018 | 09:54

Dans le cadre d'une note sectorielle, Bryan Garnier relève sa recommandation sur Vinci de 'neutre' à 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 80 à 94 euros, sur fond de pressions subies par le titre depuis le début de l'année.



'La dynamique est favorable pour Vinci, le groupe de BTP bénéficiant d'un cycle de construction positif en France, tandis que nous percevons ADP comme une opportunité, et non un risque', explique le broker dans sa note.



L'intermédiaire financier souligne aussi que 'Vinci n'est pas exposé significativement aux risques mondiaux actuels (commerce et changes), alors que les taux d'intérêts peuvent être contrebalancés par l'inflation'.



