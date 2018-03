VIRBAC : dévoile des résultats 2017 dégradés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Virbac a dévoilé une perte nette part du groupe de 2,6 millions d'euros sur 2017, à comparer avec un bénéfice net part du groupe de 34,6 millions sur 2016. Cette dégradation est notamment liée à la dépréciation de l’actif d’impôt différé sur les pertes fiscales reportables américaines des exercices 2015 à 2017 (21,4 millions euros). Dans une moindre mesure, Virbac a aussi enregistré la dépréciation des actifs associés au vaccin leishmaniose pour un montant de 5 millions d'euros, suite à l’arrivée d’un nouvel acteur.Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions du fabricant de vaccins a reculé de son côté de 3% en 2017 pour atteindre 80,3 millions d'euros. Il a représenté 9,3% du chiffre d'affaires, en repli de 0,2 point à changes constants. Enfin, le chiffre d'affaires annuel de Virbac a baissé de 1,1% (-0,5% en organique) à 861,9 millions."Compte tenu de la reprise commerciale plus lente que prévue aux États-Unis, et grâce à une performance que le Groupe prévoit globalement bonne sur les autres régions, le chiffre d'affaires à taux constants devrait se situer en 2018 en légère progression "low single digit" par rapport à 2017. Pour l'ensemble de l'année, le Groupe anticipe un ratio de résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions sur chiffre d'affaires, à taux de change constants, en progression d'environ 0,5 point par rapport à 2017", indique Virbac en guise de perspectives.