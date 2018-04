Virbac : CA fortement impacté par les changes

12/04/2018 | 18:19

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 193,5 ME au premier trimestre, en baisse de -3,1% par rapport à la même période en 2017. ' Le chiffre d'affaires a été fortement impacté par les changes ' indique la direction.



A parités constantes, la croissance ressort à +3,3% essentiellement liée à une activité soutenue sur le début de l'année dans toutes les régions à l'exception des États-Unis et dans une moindre mesure au Chili.

Aux États-Unis, l'activité est en baisse de -30,5% (-19,7% à taux de change constants).



En dehors des États-Unis, le Groupe progresse de +0,2% à taux réels, soit +6,0% à taux constants. En Europe, le chiffre d'affaires progresse de +4,9% à taux réels (+5,5% à taux constants). ' Les principaux contributeurs à cette performance sont notamment la France, l'Allemagne, le Benelux, la Pologne, et le Royaume-Uni ' précise le groupe.



La direction prévoit une croissance du chiffre d'affaires à taux constants qui devrait se situer en 2018 en légère progression par rapport à 2017, et un ratio de ' résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions ' sur ' chiffre d'affaires ', à taux de change constants, en progression d'environ 0,5 point par rapport à 2017.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.