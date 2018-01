Virbac : Décryptage AOF du palmarès du marché SRD à la mi-séance du jeudi 18 janvier 2018 - Plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(- 3,10% à 118,60 euros)Virbac repart à la baisse après la réaction positive du marché hier à la suite de l'annonce de ses revenus 2017. Le laboratoire vétérinaire a publié un chiffre d'affaires de 231,5 millions d'euros au titre de son quatrième trimestre, en croissance de 2,6%. A périmètre et changes constants, il a augmenté de 7,8%. Toutes les zones affichent une croissance organique positive sur la période avec notamment une croissance à deux chiffres hors États-Unis et Europe, tirée par une activité soutenue en Inde, en Australie, au Chili, au Brésil et au Mexique. Le chiffre d'affaires annuel de Virbac ressort pour sa part à 861,7 millions d'euros, en repli de 1,2%, dont -0,6% en organique.