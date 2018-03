Virbac dans le rouge en 2017, pénalisé par la réforme fiscale américaine

Paris (awp/afp) - Le groupe français de santé animale Virbac a publié mercredi une légère perte nette de 2,6 millions d'euros en 2017, contre un bénéfice de 34,6 millions d'euros en 2016, notamment en raison d'une dépréciation exceptionnelle liée à la réforme fiscale américaine.

En raison de cette réforme, Virbac a dû passer une dépréciation de 21,4 millions d'euros sur son actif d'impôt différé sur ses pertes fiscales reportables aux Etats-Unis de 2015 à 2017, selon un communiqué.

Le bénéfice net a aussi été amoindri par une autre dépréciation, à hauteur de 5 millions d'euros, sur des actifs associés à son vaccin contre la leishmaniose, maladie mortelle touchant surtout les chiens, en raison de l'arrivée d'un "nouvel acteur" sur ce segment, précise Virbac.

Sa marge opérationnelle ajustée, indicateur de rentabilité du groupe, a reculé à 9,3% du chiffre d'affaires, contre 9,5% en 2016.

Le groupe a dégagé un chiffre d'affaires en retrait de 1,1% (-0,5% à taux de change constants), à 861,9 millions d'euros, selon des données définitives.

Il a notamment été plombé par le marché américain, où ses ventes annuelles ont chuté de 20,2% à taux de change constants, du fait d'un redémarrage tardif de son activité dans le pays.

"Compte tenu de la reprise commerciale plus lente que prévu aux Etats-Unis, et grâce à une performance que le groupe prévoit globalement bonne sur les autres régions, le chiffre d'affaires à taux constants devrait se situer en 2018 en légère progression" comprise entre 1% et 5% par rapport à 2017, selon le communiqué.

Virbac anticipe également une hausse de sa marge opérationnelle ajustée de 0,5 point par rapport à 2017, à taux de change constants.

Il prévoit enfin une réduction d'environ 30 millions d'euros de son endettement net cette année, après l'avoir diminué de 87 millions d'euros l'an passé.

Son endettement net demeurait toutefois conséquent fin 2017, atteignant 460 millions d'euros.

Le groupe n'a pas évoqué dans son communiqué de dividende pour l'exercice écoulé. Il s'était déjà abstenu d'en verser au titre de 2016, afin de réduire sa dette.

afp/rp