Virbac : en perte en 2017

Virbac a annoncé ce mercredi soir avoir déploré une perte nette part du groupe de 2,6 millions d'euros à fin 2017, contre un bénéfice de 34,6 millions un an auparavant.



Ce basculement dans le rouge est notamment lié à la dépréciation de l'actif d'impôt différé sur les pertes fiscales reportables américaines des exercices 2015 à 2017 (21,4 millions d'euros). 'Cette dépréciation s'explique, en application de la norme IAS12, en particulier par l'existence d'un historique de pertes fiscales récentes et non-utilisées. La baisse du résultat net s'explique aussi dans une moindre mesure par la dépréciation des actifs associés au vaccin leishmaniose pour un montant de 5 millions d'euros, à la suite de l'arrivée d'un nouvel acteur', a détaillé le spécialiste de la santé animale.



Le résultat net courant (NDLR: résultat net consolidé retraité des charges et produits non récurrents et de l'impôt non courant) s'est quant à lui établi à 29,5 millions d'euros, en retrait de 16,3% par rapport à 2016 du fait de la baisse de l'activité, de l'augmentation du coût de financement associée à un impact de change sur le peso Chilien moins favorable qu'en 2016 et de la hausse de la charge d'impôt courant.



Parmi les autres indicateurs, le bénéfice opérationnel courant a reculé de 3% à 64,4 millions d'euros et le chiffre d'affaires s'est replié de 1,1% à 861,9 millions.



Enfin, sur le plan financier, l'endettement net a été mesuré à 460 millions d'euros, en baisse de 87 millions par rapport à son niveau du 31 décembre 2016.



Compte tenu de la reprise commerciale plus lente que prévue aux États-Unis, et grâce à une performance que Virbac prévoit globalement bonne sur les autres régions, le chiffre d'affaires à taux constants devrait se situer en 2018 en légère progression 'low single digit' par rapport à 2017.





