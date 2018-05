Visa : Grâce à Visa, Zlatan Ibrahimović revient dans la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018™

En lançant une campagne de marketing mondiale animée par une superstar du football, Visa rassure les supporters qui craignaient de manquer quelque chose cet été (Fear of Missing Out, FOMO)

Visa permet aux supporters de vivre beaucoup plus pleinement une rencontre sportive en proposant une technologie de paiement innovante

Visa (NYSE : V), le partenaire officiel des services de paiement de la FIFA, a annoncé aujourd'hui que Zlatan Ibrahimović, footballeur professionnel et ambassadeur de la campagne de marketing mondial de la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018™, revient dans le tournoi avec Visa et rencontrera les fans de foot en Russie cet été.

Football icon Zlatan Ibrahimović and social media influencer Tatiana Vasilieva show off the speed and ease of Visa’s contactless payment technology that will be featured at the 2018 FIFA World Cup Russia™ (Photo: Business Wire)

«∘J’ai publiquement annoncé ma participation à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ - Visa m'aide déjà actuellement, ainsi que les supporters du monde entier, à préparer ce grand tournoi∘», a déclaré Zlatan Ibrahimović, athlète vedette et légende de la Coupe du Monde de la FIFA™. «∘Visa fait preuve d'innovation. Zlatan se réinvente. Ensemble, nous aidons les supporters à ne manquer aucun moment de la Coupe du Monde de la FIFA™∘».

Qu’ils assistent sur place au tournoi ou qu’ils le regardent depuis chez eux, les paiements rapides et faciles de Visa vont permettre aux supporters de vivre chaque moment de la Coupe du Monde de la FIFA™. En Russie, les supporters passeront moins de temps en ligne et plus de temps concentrés sur le terrain, en utilisant plus de 3 500 terminaux de points de vente et 1 000 concessions mobiles équipées de la dernière innovation en matière de paiement, que ce soit par écran tactile capacitif ou procédé de pointage ou balayage de carte. Les supporters à domicile peuvent également participer au suspense des rencontres en direct en suivant les déplacements de Zlatan grâce à l‘accès exclusif de Visa pendant le tournoi.

Zlatan et les influenceurs du foot vont surmonter la FOMO pendant la Coupe du Monde de la FIFA™

Intitulée « Visa's Ultimate FIFA World Cup™ FOMO », la campagne de la Coupe du Monde de la FIFA™ va documenter le parcours de Zlatan vers le tournoi et son retour sur la scène de la Coupe du Monde de la FIFA™ en mettant en évidence la facilité de la technologie de paiement sans contact. Visa et Zlatan vont permettre aux supporters de suivre toutes les péripéties de la Coupe du Monde de la FIFA™ en pénétrant jusque dans les coulisses du plus grand événement sportif du monde, en recourant à l’accès exclusif de Visa au dispositif central et aux entraînements des équipes en lice avant les rencontres officielles.

De prestigieux influenceurs de médias sociaux mondiaux se joignent à Zlatan pour garantir que les supporters ont accès de bout en bout aux premières loges. Une première pour Visa : les cinq influenceurs du football, du style de vie et de la mode - représentant l'Allemagne (freekickerz), le Japon (Kotaro Tokuda), le Mexique (Pamela Allier), le Royaume-Uni (Chris MD) et la Russie (Tatiana Vasilieva) - vont jouer un rôle intégral dans la campagne de marketing mondiale de Visa. Tout au long de la campagne, plusieurs influenceurs figureront dans divers films publicitaires et expliqueront à leurs millions d’abonnés comment la technologie de paiement novatrice et l’accès exclusif de Visa vont permettre aux supporters de rester connectés au tournoi.

«∘Visa s'est engagée à offrir aux supporters de meilleures expériences sur les sites sportifs du monde entier et la Coupe du Monde de la FIFA™ ne fait pas exception∘», a déclaré Lynne Biggar, responsable marketing et communication chez Visa Inc. «∘Notre campagne de la Coupe du Monde de la FIFA™ a comme objectif principal de permettre aux supporters partout dans le monde de suivre de près les rencontres sportives, soit, dans le stade, en leur proposant de nouvelles formules innovantes de paiement, soit à domicile, en les emmenant dans les coulisses d’un tournoi∘».

Tourné par des réalisateurs primés, Traktor, la campagne publicitaire suit le parcours de Zlatan et sa progression vers la Coupe du Monde de la FIFA™. Déployée à l'échelle mondiale et tournée au Royaume-Uni, la campagne présente une combinaison de plus de 20 films de héros et de films sociaux. Elle couvre la télédiffusion, le numérique, la vidéo, le social, l'imprimé et la publicité en extérieur.

Transactions sans numéraire depuis la première rencontre jusqu’à la finale

Pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, Visa est le service de paiement exclusif dans tous les stades où les cartes de paiement sont acceptées. Dans un stade, les fans peuvent payer avec des cartes de crédit et de débit Visa sans contact et des services de paiement mobile depuis des terminaux sans contact. Visa offre également aux fans en Russie la possibilité d'acheter des formules innovantes pour des expériences de paiement rapides, faciles et sans numéraires :

6 500 anneaux de paiement

30 000 bracelets de paiement

Cartes prépayées Visa sans contact commémoratives

Pour suivre les activités de Visa autour de la Coupe du Monde de la FIFA™, participez au forum sur #PayLikeZlatan, rejoignez Visa à l’adresse @Visa_US et suivez 31 millions de fans de Zlatan sur Instagram @iamzlatanibrahimovic ou consultez le site Visa.com.

