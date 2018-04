Lancement du configurateur d'apps on-demand avec Moovapps Factory

Négociations exclusives pour l'acquisition de l'éditeur Audros Technology afin d'accélérer le développement et l'intégration de nouvelles applications interfacées aux solutions ERP

Montée au capital majoritaire de la start-up Linksoft et intégration de 10 applications ressources humaines supplémentaires

Lyon, le 11 avril 2018 – 18h00. Le groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

Afin de répondre aux nouveaux enjeux des métiers de l'entreprise de demain, Visiativ souhaite proposer plus de 200 applications d'ici 2020 au sein de son catalogue Moovapps. Dans cette perspective, le Groupe annonce le lancement de Moovapps Factory, la plateforme collaborative d'idéation et de conception d'apps pour accélérer la transformation digitale et l'innovation des entreprises. Véritable usine numérique, Moovapps Factory permet d'accélérer le développement d'applications métier, selon un mode "on-demand", en s'appuyant sur une communauté de développeurs de Moovapps en pleine expansion (plus de 100 partenaires réunis lors du lancement).

Dans le but d'accélérer le développement de cette nouvelle plateforme de conception, Visiativ annonce également la signature d'une lettre d'intention en vue d'acquérir 80% du capital de la société Audros Technology, éditeur de solutions dédiées à la gestion des données techniques. Audros a notamment développé des connecteurs permettant de rendre accessibles la plupart des ERP et données techniques depuis des applications externes qui pourront être issues de Moovapps Factory.

Enfin, Visiativ enrichit son offre autour des Ressources Humaines et devient actionnaire majoritaire de la start-up Linksoft, éditeur de logiciels.

Avec Moovapps Factory, construisons ensemble les applications métier de l'entreprise de demain !

Moovapps Factory a été imaginée comme une usine numérique pour accélérer la transformation digitale et l'innovation des clients de Visiativ. Elle constitue une plateforme de nouvelle génération, de l'idéation jusqu'à la production des applications métier.

« La Factory est née des besoins exprimés par nos clients d'accélérer le développement de leurs applications métier, d'adapter une application métier à leur spécificité sectorielle ou fonctionnelle, ou tout simplement de confronter leurs idées auprès de la communauté d'experts Moovapps », précise Laurent Fiard, PDG de Visiativ.

Véritable univers d'idéation et de conception de solutions métier, Moovapps Factory est une plateforme collaborative de fabrication d'apps ?on-demand”. Elle permet aux clients d'obtenir rapidement les applications métier adaptées à leurs usages, de tirer profit de la dynamique communautaire Moovapps et ainsi de devenir pleinement acteurs de la roadmap de leurs applications.

À travers Moovapps Factory, Visiativ brise ainsi tous les silos existants entre le business et la technologie. Elle met également à la disposition de ses clients ses propres capacités de R&D afin de construire ensemble les applications pour leur dynamique TNGV (Transformation Numérique à Grande Vitesse).

Audros Technology : une solution qui facilite le déploiement de nouvelles applications et intégration de 5 nouvelles apps innovantes autour de la qualité et de la supply chain

Parallèlement au lancement de Moovapps Factory, Visiativ annonce la signature d'une lettre d'intention en vue d'acquérir 80% du capital de la société Audros Technology, éditeur pure-player d'applications orientées données techniques.

Audros Technology a notamment développé une solution qui permet de faire le lien entre les données techniques et les données issues de la plupart des solutions ERP, notamment avec des développements prometteurs sous Sage X3. Cette technologie pourra être directement intégrée au processus de création d'apps de Moovapps Factory. De plus, elle permettra de garantir une intégration optimale des apps métier au sein des outils ERP des clients.

Kamal Cheballah, fondateur d'Audros Technology, ajoute : « Notre technologie deviendra un véritable moteur de générateur d'applications, au cœur de Moovapps, autour des données techniques. De plus, nous allons pouvoir enrichir le Moovapps Store de nos 5 applications déjà disponibles dans le domaine du MES, Manufacturing Execution System. »

Constituée de 25 collaborateurs, Audros Technology est basée à Lyon. La société dispose d'un portefeuille de plus de 200 clients PME-PMI et ETI, représentant environ 15 000 utilisateurs.

Sur son dernier exercice clos (2017), Audros Technology a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3 M€, dont 15% à l'international, avec une bonne rentabilité dans le métier d'Editeur.

Montée au capital afin de devenir actionnaire majoritaire de la start-up Linksoft, et déploiement de 10 nouvelles apps autour du management et des ressources humaines

Visiativ annonce également sa prise de participation majoritaire (à hauteur de 55%) au capital de Linksoft, société qui verticalise les produits Moovapps, notamment autour des problématiques de management des ressources humaines et de qualité et sécurité au travail. Créée en 2014 et accompagnée par Visiativ qui en était jusqu'alors actionnaire minoritaire, Linksoft offre à ses clients une solution complète pour piloter et gérer les processus de prévention avec une solution complète, intégrée aux outils RH (SIRH, paie, etc.).

Dans ce cadre, Linksoft enrichit le Moovapps Store en déployant une dizaine d'applications dans son domaine d'expertise. Ces nouvelles apps, à forte valeur, incluent notamment la gestion du capital humain, la gestion des risques ou encore la gestion des compétences, facteurs clés de succès d'une transformation réussie.

Laurent Fiard déclare : « La création de Moovapps Factory, ainsi que ces rapprochements stratégiques nous permettent d'enrichir rapidement Moovapps Store, le catalogue d'application de Moovapps, avec une suite d'apps dédiées aux différents métiers de l'entreprise de demain. Plus de 60 applications sont désormais disponibles dans notre Moovapps Store. »

En savoir plus : www.moovappsfactory.com

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 le 26 avril 2018, après la clôture du marché d'Euronext Paris.

