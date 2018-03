Visiativ : Plus de 100 partenaires Visiativ réunis le 5 avril prochain, à Lyon, pour découvrir le nouveau programme Your Platform powered by Moovapps

Your Platform, socle d'une relation renforcée entre Visiativ et ses partenaires, qui s'inscrit dans l'ADN du Groupe : Value Proposition Platform

Signature d'un partenariat technologique et commercial avec la société suisse e-novinfo

Lyon, le 29 mars 2018 – 11h00. Le groupe Visiativ est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, annonce le lancement de Your Platform, véritable hub logiciel basé sur Moovapps qui permet à l'ensemble des partenaires Visiativ de proposer directement à leurs clients leur propre plateforme d'applications métiers. Avec Your Platform, tout l'écosystème de partenaires Moovapps est ainsi en mesure d'éditer ses propres solutions logicielles, en s'appuyant sur les technologies développées par Visiativ, et ainsi de renforcer son offre.

A l'occasion du lancement de Your Platform, Visiativ annonce la signature d'un partenariat avec la société suisse e-novinfo pour l'hébergement des solutions Visiativ à destination des clients suisses. Dans le cadre de cet accord, e-novinfo devient l'un des premiers utilisateurs Your Platform afin d'accompagner ses propres clients helvètes avec des services complémentaires.

Your Platform sera présentée à l'ensemble de l'écosystème de Visiativ à l'occasion de la journée Visiativ Partners, qui se tiendra le 5 avril 2018 à Lyon, au cours de laquelle se réuniront plus de 100 partenaires du Groupe.

Avec Your Platform, les partenaires Visiativ deviennent éditeurs de leur propres applications métiers !

S'appuyant sur les moteurs technologiques de la plateforme Moovapps, Your Platform est un nouveau programme destiné aux partenaires de Visiativ (éditeurs, intégrateurs, verticaux métiers, etc.) pour leur permettre de développer leur propre plateforme de solutions logicielles, « powered by Moovapps », adaptée à leurs spécificités métiers et à celles de leurs propres clients.

Grâce à Your Platform, les partenaires de Visiativ pourront devenir « éditeur » et proposer, en capitalisant sur les technologies Moovapps, leurs propres applications et services innovants complémentaires à leur offre.

Your Platform est ainsi l'occasion pour ces partenaires d'apporter une véritable valeur ajoutée à leurs clients et de développer de nouveaux business models dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant avec Visiativ.

En outre, les applications métiers ou spécifiques développées par les partenaires seront susceptibles de venir enrichir le store Moovapps, pour être accessibles au plus grand nombre.

Poursuite du déploiement en Suisse à travers un partenariat technologique et commercial avec e-novinfo

Quelques mois après l'acquisition de la société Suisse c+e forum, Visiativ poursuit son développement dans la confédération helvétique à travers la signature d'un partenariat technologique avec la société e-novinfo, entreprise spécialisée en technologies de l'information et de la communication, orientée vers le service aux PME à travers toute la Suisse.

Sur le plan technologique, e-novinfo assurera l'hébergement des solutions Visiativ commercialisées en mode cloud pour le marché Suisse. Ce partenariat permet notamment d'apporter une réponse à la problématique de localisation d'hébergement des données.

Parallèlement, e-novinfo sera l'un des premiers partenaires du Groupe à utiliser Your Platform pour accompagner ses quelques 400 clients avec des services complémentaires.

