Partenariat entre Dassault Systèmes et Visiativ renforcé avec les solutions de Digital Manufacturing DELMIA portées par la plateforme 3DEXPERIENCE

Enrichissement de l'offre Moovapps : trois nouvelles applications complémentaires à l'offre SOLIDWORKS : my3Dplayer, TechCenter, SmartPart

Lyon, le 22 mars 2018 – 14h00. Le groupe Visiativ est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, accompagne depuis sa création les PME et ETI industrielles dans leur mutation vers l'Industrie du Futur. Une démarche matérialisée au cours des dernières années par la constitution d'un véritable pôle d'expertise Smart Industry pour accompagner la transformation numérique des entreprises industrielles et de leurs bureaux d'études.

À l'occasion du salon GLOBAL INDUSTRIe, Visiativ renforce son pôle Smart Industry et devient intégrateur de la suite DELMIA, de Digital Manufacturing, de Dassault Systèmes.

Visiativ enrichit également son catalogue d'applications Moovapps de trois nouvelles applications (my3Dplayer, TechCenter et SmartPart), pour accompagner les industriels dans leur transformation numérique.

Visiativ, intégrateur des solutions DELMIA de la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes

Portée par la plateforme 3DEXPERIENCE dont Visiativ est intégrateur depuis 2014, la suite DELMIA de fabrication numérique aide les entreprises industrielles, en utilisant la planification, la simulation et la modélisation de leurs processus de production, à viser l'excellence en matière de fabrication.

En intégrant DELMIA à son offre Smart Industry, Visiativ est en mesure de proposer aux PME et ETI industrielles une réponse adaptée aux enjeux majeurs du Digital Manufacturing. Les clients de Visiativ vont ainsi bénéficier d'une solution complète, dédiée à l'industrie, offrant une continuité numérique qui permet de planifier le processus industriel complet d'un produit, de sa sortie du bureau d'études jusqu'à sa chaîne de fabrication.

« Nous nous réjouissons que Visiativ puisse désormais offrir aux PME et ETI l'intégralité du portefeuille DELMIA afin d'accompagner les entreprises dans cette nouvelle révolution industrielle. DELMIA va leur permettre d'améliorer de façon extrêmement sensible leur efficacité industrielle de bout en bout, du bureau d'études jusqu'au produit sortie d'usine », déclare Guillaume VENDROUX, CEO DELMIA.

« Nous accompagnons déjà certains clients pour la réalisation et la gestion du jumeau numérique de leurs unités de production, et d'autres sociétés dans leurs activités de planification et d'ordonnancement », précise Jacky FRANKREICH, Directeur des opérations 3DEXPERIENCE de Visiativ.

Cette nouvelle collaboration intervient alors que Visiativ vient d'être primé en 2018 au niveau Platinum du programme Business Value Solutions Partners de Dassault Systèmes. Niveau le plus élevé du programme, cette distinction récompense les partenaires de premier plan, véritables influenceurs de l'écosystème Dassault Systèmes. Seulement 75 partenaires à travers le monde ont reçu ce niveau de reconnaissance de Dassault Systèmes en 2018.

my3Dplayer, TechCenter, SmartPart : 3 nouvelles offres de la plateforme Moovapps de Visiativ dédiées à la Smart Industry pour enrichir l'offre SOLIDWORKS

Premier intégrateur SOLIDWORKS en Europe, Visiativ accompagne ses clients industriels dans la mise en œuvre et l'utilisation des applications logicielles 3D issues des plateformes de Dassault Systèmes pour la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits.

Avec sa propre plateforme logicielle Moovapps, véritable « store » constitué de plus de cinquante applications métiers packagées, Visiativ souhaite aller encore plus loin en apportant à chaque client les clés pour construire sa propre plateforme collaborative ouverte.

Visiativ enrichit Moovapps avec 3 nouvelles applications qui permettent aux entreprises industrielles de faire un pas de plus dans leur transformation digitale : my3Dplayer, TechCenter et SmartPart.

permet de mettre en scène et valoriser les produits et machines de manière interactive en utilisant notamment la réalité virtuelle ;

Moovapps TechCenter est le complément indispensable de SOLIDWORKS pour la publication et le partage collaboratif de documents techniques ;

est le complément indispensable de SOLIDWORKS pour la publication et le partage collaboratif de documents techniques ; Moovapps SmartPart facilite l'accès interactif aux catalogues de pièces détachées et à la documentation technique.

Ces applications sont également compatibles avec la plateforme 3DEXPERIENCE, ainsi qu'avec la majorité des formats de CAO.

Embarquez dans l'Industrie du Futur avec Visiativ à l'occasion du salon GLOBAL INDUSTRIe, du 27 au 30 mars 2018

L'équipe Visiativ sera présente sur le salon GLOBAL INDUSTRIe pour présenter l'ensemble des solutions innovantes et collaboratives (SOLIDWORKS, 3DEXPERIENCE et MOOVAPPS) qui accompagnent les PME et ETI industrielles dans leur mutation vers l'Industrie du Futur. Les experts Smart Industry de Visiativ présenteront les solutions qui aident les clients, PME et ETI industrielles, à mener à bien leur transformation numérique :

Solutions Dassault Systèmes (SOLIDWORKS / 3DEXPERIENCE) et Visiativ pour les enjeux des bureaux d'études et d'ingénierie (conception 3D, visualisation, simulation, gestion des données techniques, communication technique, etc.) ;

Plateformes innovantes et collaboratives Moovapps, qui permettent d'amener les entreprises dans l'ère de la transformation numérique, de la digitalisation, de la dématérialisation et de la gestion électronique de documents, etc. ;

Impression 3D industrielle, à travers la nouvelle activité de Rapid Manufacturing.

A cette occasion, Visiativ est nominé aux GLOBAL INDUSTRIe Awards qui honorent les entreprises les plus innovantes au sein de 6 grandes catégories reflétant la diversité et la modernité de l'industrie. Dans la catégorie « Réalisation exemplaire », Visiativ a été sélectionné pour la réalisation du « jumeau numérique de Valla » visant à promouvoir l'utilisation des solutions de Digital Manufacturing pour une PME industrielle en pleine mutation numérique. Le prix de la « Réalisation exemplaire » vise à récompenser les savoir-faire exceptionnels déployés pour la réalisation de pièces, services, sous-ensembles et autres systèmes.

Visiativ sera présent sur différents espaces distincts pour aborder les sujets de l'industrie 4.0 :

Stand Visiativ (Hall A5 | Stand C138) dans l'Espace INDUSTRIE, au cœur du village impression 3D pour des démonstrations, des conférences thématiques et des rencontres privilégiées ;

(Hall A5 | Stand C138) dans l'Espace INDUSTRIE, au cœur du village impression 3D pour des démonstrations, des conférences thématiques et des rencontres privilégiées ; Le MOOVE (Hall 4 | Stand N144) dans l'Espace SMART INDUSTRIES - Le Moove, le 1er outil de la Métropole de Lyon, au service de La French Fab, offre une expérience unique, globale, évolutive et interactive, pour sensibiliser, accompagner et accélérer les entreprises industrielles dans leur transformation. Imaginé et développé par cinq partenaires publics et privés, cet outil au service de La French Fab et de l'attractivité du territoire a pour vocation de représenter l'industrie lyonnaise dans le cadre de salons internationaux.

À propos de Visiativ

Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 124 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 15 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent en Suisse et au Maroc, Visiativ compte près de 700 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV

Lydia JOUVAL

Responsable Communication

Tél. : 04 78 87 29 29

ljouval@visiativ.com CONTACTS INVESTISSEURS / PRESSE ECONOMIQUE

Actus

Théo MARTIN / Serena BONI

Tél. : 01 53 67 36 75 / 04 72 18 04 92

tmartin@actus.fr / sboni@actus.fr CONTACTS PRESSE IT

Open2Europe

Emmanuelle RENAUDIE / Alexandra Rédin

Tél. : 01 55 02 14 51 / 01 55 02 27 80

e.renaudie@open2europe.com / a.redin@open2europe.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52454-visiativ-cp-smart-industry-22032018-vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews