La valeur PEA-PME de la semaine - VISIATIV : résultats 2017 salués

Visiativ bondit de 9,38% à 40,80 euros grâce à des résultats 2017 jugés solides par la communauté financière. Le titre de l’éditeur et intégrateur de solutions logicielles se refait une santé après avoir été lourdement sanctionné fin janvier en raison d’une croissance organique décevante au quatrième trimestre. L’année dernière, le groupe a vu son bénéfice net augmenter de 9% à 4,8 millions d'euros tandis que le résultat d’exploitation a bondi de 39% à 6,4 millions. Il a représenté 5,2% (+0,8 point) d'un chiffre d'affaires de 124,4 millions d'euros (+17%).Cette amélioration de la rentabilité repose sur le redressement de son activité d'Edition, dont le résultat opérationnel est passé de -0,1 million en 2016 à 1,2 million d'euros en 2017. Elle a bénéficié de la forte croissance des revenus (+12% en données comparables) et de la contribution relutive des dernières acquisitions, notamment Numvision (Drive professionnel) et Spread (Digital marketing).Si le résultat d'exploitation de l'activité d'intégration a progressé de 10% à 5,2 millions d'euros, sa rentabilité opérationnelle s'est effrité de 0,1 point à 5,1%. Cette division continue d'être pénalisée par les investissements réalisés dans la 3DExperience.Pour 2018, Visiativ se fixe un objectif de croissance organique "dynamique", accompagnée d'une poursuite de l'amélioration des résultats.Des tendances annuelles plus précises seront communiquées à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2018, une fois concrétisé le projet d'acquisition d'ABGI (conseil en innovation) actuellement en voie de finalisation et avec une visibilité accrue sur l'acquisition en cours dans l'intégration d'un distributeur Solidworks.CM-CIC et Oddo soulignent la bonne exécution du plan Next 100. Ce dernier vise à doubler à nouveau la taille du groupe d'ici 2020, avec un objectif de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout en faisant progresser sa rentabilité. Visiativ a constitué dans ce cadre de deux nouveaux pôles en 2017 : l'Impression 3D & Rapid manufacturing, et le Conseil en innovation & Transformation numérique.Gilbert Dupont a pour sa part relevé sa recommandation d'Alléger à Accumuler sur la valeur à la suite de la baisse de 20% de l'action depuis l'annonce de ses ventes annuelles fin janvier.