VISIATIV : acquiert ABGI Group et Valla

Visiativ a finalisé l'acquisition du cabinet international de conseil en innovation ABGI Group. A travers cette opération structurante, Visiativ élargit son offre vers le conseil à forte valeur ajoutée et l'accompagnement des PME/ETI dans le management de leur innovation. En 2017, ABGI Group a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros, en croissance annuelle organique proche de 15%, et une rentabilité à deux chiffres.Avec ce renforcement de l'activité de Business Consulting, Visiativ accélère la mise en œuvre de modèles économiques innovants et récurrents, et étend sa présence à l'international.Visiativ annonce également la montée à 100% du capital de la société Valla, dédiée aux métiers du Rapid Manufacturing et de l'impression 3D, dans laquelle il avait pris une participation à hauteur de 20% en 2017. Cette accélération témoigne du caractère stratégique et complémentaire de cette nouvelle activité, visant à accompagner les PME et les ETI dans leur transition vers l'industrie 4.0.Parallèlement, le groupe a également noué en fin d'année un accord de distribution des imprimantes 3D de HP. Pour ce nouveau pôle d'activité, Visiativ s'est fixé de fortes ambitions : atteindre rapidement un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, et avec l'objectif d'être à l'équilibre financier dès 2018.