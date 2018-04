VISIATIV : croissance interne de 1% au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, a publié un chiffre d’affaires consolidé de 28,9 millions d'euros au premier trimestre 2018, en croissance de 5%, dont +1% en organique. Le pôle Intégration a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 23,2 millions d'euros, en progression de 6%. Visiativ bénéficie depuis le 1er décembre 2017 de la consolidation de l'intégrateur suisse c+e forum.A périmètre constant, la croissance organique du pôle s'est établie à 4%, avec une bonne progression sur la plateforme 3DExperience (+5%) et une légère hausse sur Solidworks.En Édition, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,7 millions d'euros au 1er trimestre 2018, stable par rapport au premier trimestre 2017, et en repli de 8% en organique. Le groupe intègre les sociétés Numvision (drive professionnel) et Spread (Digital Marketing) depuis le 1er juillet 2017.Le chiffre d‘affaires récurrent de Visiativ a poursuivi son "évolution vertueuse" au premier trimestre 2018, avec une hausse de 9% dont +6% à périmètre constant. La part récurrente de l'activité représente désormais 57% du chiffre d'affaires de Visiativ au premier trimestre, en amélioration de deux points sur un an. En particulier, sur le pôle Édition, les activités récurrentes ont progressé de 37%, dont +21% en organique, représentant 65% du chiffre d'affaires du pôle.En 2018, Visiativ vise toujours un chiffre d'affaires annuel situé entre 150 et 155 millions d'euros, soit une croissance annuelle totale comprise entre 20% et 25%.Deux opérations de croissance externe sont en cours de finalisation : un projet d'acquisition d'un distributeur Solidworks en zone non francophone pour accélérer le développement à l'international et l'annonce récente de l'entrée en négociations exclusives avec l'éditeur Audros Technology.