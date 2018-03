VISIATIV : lance Your Platform

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Visiativ annonce le lancement de Your Platform. S’appuyant sur les moteurs technologiques de la plateforme Moovapps, Your Platform est un nouveau programme destiné aux partenaires de Visiativ (éditeurs, intégrateurs, verticaux métiers, etc.) pour leur permettre de développer leur propre plateforme de solutions logicielles, « powered by Moovapps », adaptée à leurs spécificités métiers et à celles de leurs propres clients.Grâce à Your Platform, les partenaires de Visiativ pourront devenir " éditeur " et proposer leurs propres applications et services innovants complémentaires à leur offre. Elle offrira ainsi l'occasion pour ces partenaires d'apporter une véritable valeur ajoutée à leurs clients et de développer de nouveaux business models.En outre, les applications métiers ou spécifiques développées par les partenaires seront susceptibles de venir enrichir le store Moovapps, pour être accessibles au plus grand nombre.A l'occasion de ce lancement, le groupe d'informatique a annoncé la signature d'un partenariat avec la société suisse e-novinfo pour l'hébergement des solutions Visiativ à destination des clients suisses. Dans le cadre de cet accord, e-novinfo devient l'un des premiers utilisateurs Your Platform afin d'accompagner ses propres clients helvètes avec des services complémentaires.