À l’occasion du salon GLOBAL INDUSTRIe, Visiativ renforce son pôle Smart Industry et devient intégrateur de la suite Delmia, de Digital Manufacturing, de Dassault Systèmes. Cette suite de fabrication numérique aide les entreprises industrielles, en utilisant la planification, la simulation et la modélisation de leurs processus de production, à viser l'excellence en matière de fabrication.En intégrant Delmai à son offre Smart Industry, le groupe informatique est en mesure de proposer aux PME et ETI industrielles une réponse adaptée aux enjeux majeurs du Digital Manufacturing. Les clients de Visiativ vont ainsi bénéficier d'une solution complète, dédiée à l'industrie, offrant une continuité numérique qui permet de planifier le processus industriel complet d'un produit, de sa sortie du bureau d'études jusqu'à sa chaîne de fabrication.Visiativ enrichit également son catalogue d'applications Moovapps de trois nouvelles applications (my3Dplayer, TechCenter et SmartPart), pour accompagner les industriels dans leur transformation numérique.my3Dplayer permet de mettre en scène et valoriser les produits et machines de manière interactive en utilisant notamment la réalité virtuelle. Moovapps TechCenter est, lui, le complément indispensable de Solidworks pour la publication et le partage collaboratif de documents techniques. Enfin, Moovapps SmartPart facilite l'accès interactif aux catalogues de pièces détachées et à la documentation technique.Ces applications sont également compatibles avec la plateforme 3DExperience, ainsi qu'avec la majorité des formats de conception assistée par ordinateur.