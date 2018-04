VISIATIV : se maintient dans le vert après sa montée au capital de Valla

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Visiativ (+0,39% à 39 euros) échappe à la baisse du marché parisien sur la perspective d'une montée en puissance plus rapide que prévu de son nouveau pôle d'activité Rapid Manufacturing. Le spécialiste de l'intégration logicielle et de l'édition de plateformes web est ainsi monté de manière anticipée à 100% du capital de la société Valla. Visiativ était entré à hauteur de 20% en novembre dernier. Constituée de 25 collaborateurs, Valla a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 2,5 millions d'euros et est rentable.Cette société est spécialisée dans le prototypage rapide, l'outillage rapide et l'injection haute température de pièces, du prototype à la petite série. Son acquisition est la première étape du déploiement de Visiativ sur le marché de l'impression 3D. Pour la compléter, le groupe avait aussi noué en fin d'année dernière un accord de distribution des imprimantes 3D de HP. Visitait se fixe pour objectif de réaliser "rapidement" 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce marché et d'atteindre l'équilibre dès cette année."Suite à cette consolidation anticipée, nous ajustons légèrement nos prévisions, en ligne avec les objectifs du groupe, soit un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros pour le pôle Rapid Manufacturing en 2018 (10 millions atteints début 2020 dans nos prévisions), et une contribution à l'Ebit de 200 000 euros", réagit Oddo BHF après les annonces de Visiativ. Le bureau d'études a maintenu sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 55 euros sur la valeur. Visiativ "continue d'offrir une belle exécution de sa stratégie d'élargissement de sa proposition de valeur dans l'industrie digitale", commente l'analyste.Outre la consolidation à 100% de Valla, Visiativ a annoncé hier soir avoir finalisé l'acquisition d'ABGI Group. Cette étape est moins surprenante que la précédente dans la mesure où l'opération avait été annoncée en décembre et concernait dès le départ l'intégralité du capital du groupe.Avec ces deux opérations de croissance externe, Visiativ continue donc de déployer son plan stratégique Next100. En élargissant sa palette de compétences vers l'impression 3D et le conseil en innovation, le groupe se donne les moyens d'atteindre son objectif d'un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros à l'horizon 2020 en combinant croissance organique à deux chiffres et croissance externe. En 2017, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 124,4 millions d'euros.