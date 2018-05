Visiativ : Mise en place de nouveaux financements d’un montant total de 25 M

Mise en place de nouveaux financementsd'un montant total de 25M€

•Succès d'une émission par placement privé d'un emprunt obligatairede type EuroPP d'un montant de20 M€

•Obtention d'un créditcapexde 5 M€auprès du pool bancaire

Lyon, le 14 mai 2018-18h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris.

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, annonce avoir réalisé avec succès un placement privé obligataire de type Euro PPd'un montant de20M€.

Ce placement a été réalisé par l'émission d'une seule tranche obligataire,remboursable in fine, de maturité 7 ans venant à échéance en mai 2025.

Cette opération permet à Visiativ de renforcer sa structure bilancielle, d'allonger la maturité moyenne de son endettement tout en diversifiant sa base de prêteurs auprès d'investisseurs institutionnels de premier rang. Le produit de cette émission sera essentiellement utilisé pour financer des opérations de croissance externeainsi qu'à des fins générales dedéveloppement de l'entreprise dans la perspective du plan stratégique

Next100 à travers lequel Visiativ vise200 M€ de chiffre d'affaires à horizon 2020.

Laurent FIARD, Président-Directeur général de Visiativ, déclare :"Cette émission obligataire par placement privé permet à Visiativ de diversifier ses sources de financement et d'optimiser ainsi sa structure financière. Quelques mois après le succès de notre augmentation de capitalde 15,1 M€, ce nouveau financement va nous doter de moyens financiers additionnels pour continuer à nous développer, par croissance organique et par acquisitions. Nous remercions les investisseurs qui nous accompagnent sur le long terme et nous témoignent leur confiance dans notre stratégie."

LCL et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi en tant que Co-Arrangeurs de cette émission inaugurale.

En parallèle,Visiativ annoncel'obtention d'une enveloppe de créditcapex auprès de son pool bancaired'un montant de 5 M€, également pour financer des opérations de croissance externe et le développement du Groupe. Le pool bancaire est constitué de la Société Générale, du Crédit Lyonnais, de CIC Lyonnaise de Banque, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est et de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes.

Prochain rendez-vous :publication du chiffre d'affaires du 1ersemestre 2018 le 26 juillet 2018, après laclôture du marché d'Euronext Paris.

À PROPOS DE VISIATIV

Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 124 M€ et détient un portefeuille declientèle diversifiée, composé deplus de 15 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent

en Suisse et au Maroc, Visiativ compte près de 830 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est cotésur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée «entreprise

innovante » par Bpifrance.