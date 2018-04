Visiativ accélère dans ses nouveaux pôles d’activité : « Conseil en innovation & Transformation Numérique » et « Impression 3D & Rapid Manufacturing »

Visiativ accélère dansses nouveaux pôles d'activité: « Conseil en innovation & Transformation Numérique »

« Impression 3D & Rapid Manufacturing »

Finalisation de l'acquisition d'ABGI Group(ACIES en France), cabinet international de conseil en innovation, accélérant la position du groupe sur les modèles économiques innovants et récurrents

Accélération de la montée au capital de Valla : Visiativ acquiert 100% de la société spécialisée dans la conception, le prototypage & la fabrication de pièces par impression 3D

Lyon, le 3 avril 2018-18h00. Le groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

Visiativannonce la finalisation de l'acquisitiondu cabinet international de conseil en innovation ABGI Group. A travers cette opération structurante, Visiativ élargit son offre vers le conseil à forte valeur ajoutée etl'accompagnementdes PME/ETI dans le management de leur innovation. En 2017, ABGI Groupa réalisé un chiffre d'affaires d'environ 15 M€, en croissance annuelle organique proche de 15%,et une rentabilité à deux chiffres. Avec ce renforcement del'activitéde Business Consulting, Visiativ accélère lamise en œuvre de modèles économiques innovantset récurrents, et étend sa présenceà l'international. Visiativ annonce également la montée à 100% du capital de la société Valla, dédiée aux métiers du Rapid Manufacturing et de l'impression 3D, dans laquelle il avait pris une participation à hauteur de 20% en 2017. Cette accélération témoigne du caractère stratégique et complémentaire de cette nouvelle activité, visant à accompagner les PME et les ETI dans leurtransition vers l'industrie 4.0.

ABGI Group (ACIES en France) : une société en croissance rentable offrant de nombreuses synergies

Atravers l'acquisition d'ABGIGroup, Visiativ poursuit sa stratégie visant à constituer un groupe leader de la transformation numérique des PME/ETI.Les 130 collaborateurs d'ABGI Group accompagnent environ 600clients dans leurs problématiques de financement et de management de l'innovation grâceà leur expertise unique en matière scientifique, financière et fiscaleainsi qu'en optimisation de la performance.

Par cette acquisition, Visiativ se développe encore plus fortement dans l'accélération des processus d'innovation de ses 15 000 clients, et constitue ainsi une véritable plateforme phygitale dédiée à la conduiteet au management de l'innovation. Cetteplateforme repose sur :

Lephysique, grâce à l'expertise et la méthodologie des équipes d'ABGI Group,

Le digital, avec les solutions logicielles de Moovapps, dans le cadre des processus de TNGV (Transformation Numérique Grande Vitesse) des entreprises.

La récurrence du modèle ABGI, plus de 70% de son chiffre d'affaires, vient renforcer celle de Visiativ (59% en2017).

Avec près de 20% de chiffre d'affaires réalisé hors de France, ABGI Group constitue également une avancéesignificative dans le cadre de l'internationalisation de Visiativ,sur des pays industriels à fort potentiel commeles Etats-Unis, le Canada et le Brésil. ABGI Group ydispose d'équipes qui pourront s'appuyer sur les solutions

Moovapps de Visiativ, dédiées au conseil.

Grâce à ce rapprochement, ABGI Group va également déployer ses consultants dans les agences Visiativ en France etbénéficiera d'uneplus forte proximité régionale avec les clients, unique dans le secteur. Ce dispositif de proximité sera également dupliqué au sein des futures implantations internationales du groupe, dans le cadre du plan stratégique Next100.

Cette acquisition, menée aux côtés du Directeur général d'ABGI Group, Bruno Demortière, et des Directeurs opérationnels de la société, est réalisée dans un modèle entrepreneurialau travers d'une société holding, Visiativ Conseil.A l'issue de l'opération,Visiativ détient environ 57% d'ABGI Group (dontprès de 16% en direct), les managers près de 27% et le fondateur Patrick Duvarry environ 16%.

Une gouvernance adaptée va progressivement être mise en place pour favoriser l'intégration rapide d'ABGIGroup au sein de Visiativ et accélérer les synergies. Le management opérationnel d'ABGI Groupreste quant à lui inchangé.

ABGI Group a fait partie des lauréats Great Place To Work tout comme Visiativ cette année. La société sera consolidée dans les comptes de Visiativ à compter du 1eravril 2018.

Arrivée en force du Groupesur le marché de l'impression 3Dindustrielle et du Rapid Manufacturing

L'ambitionde Visiativest de devenir l'un des leaders européens de l'ensemble de la chaîne de valeurdu Rapid Manufacturing,de la conception 3D jusqu'à la fabrication des pièces en petites séries.

Dans cette perspective, le Groupe avait annoncé, en novembre 2017, une prise de participation minoritaire, à hauteur de 20%, au capital de la société en croissance Valla, spécialisée dans le prototypage rapide,l'outillage rapide et l'injection haute température de pièces, du prototype à la petite série.

Convaincu du fort potentiel de cette nouvelle activité stratégique, Visiativ a souhaité accélérer sa prise de position sur ce marché de la fabrication additive, et annonce l'acquisition de l'intégralité dusolde du capital de Valla. Constituée de 25 collaborateurs, Valla a réalisé en 2016un chiffre d'affairessupérieur à 2M€ etrentable.

Grâce à sa plateforme logicielle Moovapps, premier catalogue d'applications métiers pour accélérer la transformation numérique des entreprises, et à son partenariat historique avec Dassault Systèmes, Visiativ est idéalement positionné pour pénétrer ce marché de la fabrication additive. Pour répondre à cette demande, le Groupe a conçu une plateforme phygitale pour le Rapid Manufacturing, à travers une offre globale combinant conception digitale et réalisations physiques.

Parallèlement, le groupe a égalementnoué en fin d'année un accord de distribution des imprimantes 3D de HP.

Pour ce nouveau pôle d'activité, Visiativ s'est fixé de fortes ambitions: atteindre rapidement un chiffred'affairesde 10M€, et avec l'objectif d'être à l'équilibrefinancier dès 2018.

Prochain rendez-vous :publication du chiffre d'affaires du 1ertrimestre 2018 le 26 avril 2018, après la clôturedu marché d'Euronext Paris.

À PROPOS DE VISIATIV

Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 124 M€ et détient un portefeuille declientèle diversifiée, composé deplus de 15 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent

en Suisse et au Maroc, Visiativ compte près de 700 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est cotésur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée «entreprise

innovante » par Bpifrance.