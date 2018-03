Visiativ : hausse de 9% du résultat net annuel

13/03/2018 | 08:09

Visiativ publie un résultat net part du groupe en progression de 9% à 4,8 millions d'euros en 2017, ainsi qu'une hausse de 44% de l'EBITDA à neuf millions, représentant une marge d'EBITDA de 7,2% contre 5,9% un an plus tôt.



L'éditeur et intégrateur de plateformes innovantes a réalisé un chiffre d'affaires en croissance totale de 17% à 124,4 millions d'euros, dont une croissance de 4% en organique (+12% pour le pôle édition et +3% pour le pôle intégration).



Visiativ ajoute qu'il 'entend poursuivre sa stratégie vertueuse de croissance rentable, et se fixe pour 2018 un objectif de croissance organique dynamique, accompagnée d'une poursuite de l'amélioration des résultats'.



