Visiativ renforce son pôle Smart Industry : un pas de plusdans l'accompagnement desentreprises pour leur mutationvers l'Industrie du Futur

Partenariat entre Dassault Systèmes et Visiativ renforcéavec les solutions de Digital Manufacturing DELMIA portées par la plateforme 3DEXPERIENCE

Enrichissement de l'offre Moovapps: trois nouvelles applications complémentaires à l'offre SOLIDWORKS: my3Dplayer, TechCenter, SmartPart

Lyon, le 22 mars 2018-14h00. Le groupe Visiativ est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, accompagne depuis sa création les PME et ETI industriellesdans leur mutation vers l'Industrie du Futur.Une démarche matérialisée au cours desdernières années par la constitution d'un véritable pôle d'expertise Smart Industry pour accompagner latransformation numérique des entreprises industrielles et de leursbureaux d'études.

Àl'occasion du salonGLOBAL INDUSTRIe, Visiativ renforce son pôle Smart Industry et devient intégrateur de la suite DELMIA, de Digital Manufacturing, de Dassault Systèmes.

Visiativ enrichit égalementson catalogue d'applications Moovappsde trois nouvelles applications (my3Dplayer, TechCenter et SmartPart), pour accompagner les industriels dans leur transformation numérique.

Visiativ, intégrateur des solutions DELMIA de la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault SystèmesPortée par la plateforme 3DEXPERIENCE dont Visiativ est intégrateur depuis 2014, la suite DELMIA de fabrication numérique aide les entreprises industrielles, en utilisant la planification, la simulation et la modélisation de leurs processus de production, à viser l'excellence en matière de fabrication.

En intégrant DELMIA à son offre Smart Industry, Visiativ est en mesure de proposer aux PME et ETI industrielles une réponse adaptée aux enjeux majeurs du Digital Manufacturing. Les clients de Visiativ vont ainsi bénéficierd'une solutioncomplète, dédiée à l'industrie, offrant une continuité numérique qui permetde planifier le processus industriel complet d'unproduit, de sa sortiedu bureau d'étudesjusqu'à sa chaîne de fabrication.

«Nous nous réjouissons que Visiativ puisse désormais offrir aux PME et ETI l'intégralité du portefeuille DELMIA afin d'accompagner lesentreprises dans cette nouvelle révolution industrielle. DELMIA va leur permettred'améliorer de façon extrêmement sensible leur efficacité industrielle de bout en bout, du bureau d'étudesjusqu'au produit sortie d'usine», déclareGuillaume VENDROUX, CEO DELMIA.

«Nous accompagnons déjà certains clients pour la réalisation et la gestion du jumeau numérique de leurs unités de production, etd'autressociétésdans leurs activités de planification et d'ordonnancement», préciseJacky FRANKREICH, Directeur des opérations 3DEXPERIENCE de Visiativ.

Cette nouvelle collaboration intervient alors queVisiativ vient d'être primé en 2018 au niveauPlatinum du programme Business Value Solutions Partnersde Dassault Systèmes. Niveau le plus élevé du programme, cette distinction récompense les partenaires de premier plan,véritables influenceurs de l'écosystème Dassault Systèmes.Seulement 75 partenaires à travers le monde ont reçu ce niveau de reconnaissance de Dassault Systèmes en 2018.

my3Dplayer, TechCenter, SmartPart : 3 nouvelles offres de la plateforme Moovapps de Visiativdédiées à la Smart Industry pour enrichir l'offre SOLIDWORKS

Premier intégrateur SOLIDWORKS en Europe, Visiativ accompagne ses clients industriels dans la mise enœuvre et l'utilisation desapplications logicielles 3D issues des plateformes de Dassault Systèmes pour la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits.

Avec sa propre plateforme logicielle Moovapps, véritable « store » constitué de plus de cinquante applications métiers packagées, Visiativ souhaite aller encore plus loin en apportant à chaque client les clés pour construire sa propre plateforme collaborative ouverte.

Visiativ enrichit Moovapps avec 3 nouvelles applications qui permettent aux entreprises industrielles de faire un pas de plus dans leur transformation digitale :my3Dplayer,TechCenteretSmartPart.

my3Dplayerpermet de mettre en scène et valoriser les produits et machines de manière interactive en utilisant notamment la réalité virtuelle ;

Moovapps TechCenterest le complément indispensable de SOLIDWORKS pour la publication et le partage collaboratif de documents techniques ;

Moovapps SmartPartfacilitel'accès interactif aux catalogues de pièces détachées età la documentation technique.

Ces applications sont également compatibles avec la plateforme 3DEXPERIENCE, ainsi qu'avec la majorité desformats de CAO.

Embarquez dansl'Industrie du Futuravec Visiativ à l'occasion dusalon GLOBAL INDUSTRIe, du 27 au 30 mars 2018

L'équipeVisiativ sera présente sur le salon GLOBAL INDUSTRIe pour présenterl'ensembledes solutions innovantes et collaboratives (SOLIDWORKS, 3DEXPERIENCE et MOOVAPPS) qui accompagnent les PME et ETIindustrielles dans leur mutation vers l'Industrie du Futur.Les experts Smart Industry de Visiativ présenteront les solutions qui aident les clients, PME et ETI industrielles, à mener à bien leur transformation numérique :

Solutions Dassault Systèmes (SOLIDWORKS / 3DEXPERIENCE) et Visiativ pour les enjeux des bureauxd'études et d'ingénierie (conception 3D, visualisation, simulation, gestion des données techniques,communication technique, etc.) ;

Plateformes innovantes et collaboratives Moovapps, qui permettent d'amener les entreprises dans l'ère de la transformation numérique, de la digitalisation, de la dématérialisation et de la gestionélectronique de documents, etc. ;

Impression 3D industrielle, à travers la nouvelle activité de Rapid Manufacturing.

A cette occasion, Visiativ est nominé aux GLOBAL INDUSTRIe Awardsqui honorent les entreprises les plus innovantes au sein de6 grandes catégories reflétant la diversité et la modernité de l'industrie. Dans la catégorie « Réalisation exemplaire », Visiativ a été sélectionné pour la réalisation du « jumeau numérique de Valla » visant à promouvoirl'utilisation des solutions de Digital Manufacturing pour une PME industrielle enpleine mutation numérique. Le prix de la « Réalisation exemplaire » vise à récompenser les savoir-faire exceptionnels déployés pour la réalisation de pièces, services, sous-ensembles et autres systèmes.

Visiativ sera présent sur différents espaces distincts pour aborder les sujetsde l'industrie 4.0 :

Stand Visiativ(Hall A5| Stand C138) dans l'Espace INDUSTRIE, au cœur du village impression 3Dpour des démonstrations, des conférences thématiques et des rencontres privilégiées ;

Le MOOVE(Hall 4 | Stand N144) dans l'Espace SMART INDUSTRIES- Le Moove, le 1eroutil de la Métropole de Lyon, au service de La French Fab, offre une expérience unique, globale, évolutive et interactive, pour sensibiliser, accompagner et accélérer les entreprises industrielles dans leur transformation. Imaginé et développé par cinq partenaires publics et privés, cet outil au service deLa French Fab et de l'attractivité du territoire a pour vocation de représenter l'industrie lyonnaisedans le cadre de salons internationaux.

my3Dplayer donne vie aux modèles 3D

À travers my3Dplayer, Visiativ souhaite répondre aux nouveaux besoins de communicationde l'industrie en utilisant des médias et des modes d'apprentissage innovants. Cette nouvelle solution s'adresse à toutes les PME et ETI industrielles qui souhaitent mettre en valeur les modèles 3D de leurs produits et machines (réalisés à partir de SOLIDWORKS, CATIA, Inventor, Creo, etc.) lors de démonstrations commerciales, ou pour faciliter les opérations de montage ou maintenance à partir de guides interactifs.

Avec my3Dplayer, les bureaux d'études et les services marketing et commercial des entreprises peuvent ainsicollaborer grâce à un produit simple d'utilisation. Mais cette application va encore plus loin : elle a été conçueà partir d'une technologie compatible avec la réalité virtuelle qui permet de visionner les players scénarisésà l'aide d'un casque de réalité virtuelle pour une totale immersion de l'utilisateur.

Moovapps TechCenter, l'application indispensablepour la publication et le partage collaboratif de documents techniques

Moovapps TechCenters'adresse aux bureaux d'études et d'ingénierie quisouhaitent publier et partager leurs documents techniques à destination del'écosystème de l'entreprise.

Véritable outil collaboratif permettant de décloisonner les bureaux d'études,Moovapps TechCenter permet ainsi de partager très rapidement les documents techniques, issus de plusieurs environnements, à travers un espace de travail collaboratif en ligne, sécurisé et ouvert aux clients, aux fournisseurs mais également aux sous-traitants. Il permetdonc d'impliquer l'ensemble desintervenants concernés par laconception des produits, qu'il s'agisse d'autres services de l'entreprise ou de tiers,de manière interactive et productive, tout en centralisant et sécurisant les échanges de documents techniques. Ces derniers sont simplifiés grâce aux connecteurs SOLIDWORKS, PDM Professional et 3DEXPERIENCE natifs.

Moovapps SmartPart facilitel'accès interactif aux catalogues de pièces détachées età la documentation technique

La nouvelle application SmartPart assure une chaîne numérique continue depuisla CAO jusqu'à l'accès à la documentation en ligne et la demande de devis.Aveccette solution, les fabricants d'équipementspartagent, à travers un extranet multilingue disponible 24h/24 et 7j/7, leurs catalogues de pièces détachées et toute leur documentation technique de manière interactive sur le web.

Avec SmartPart, Visiativ entend aider les SAV (Services Après-Vente) de fabricantsd'équipementsà se transformer en véritables centres de profit en améliorant leurefficacité, en facilitant l'identification des pièces détachées, en contribuant à une meilleure satisfaction client, et au final enfavorisant l'augmentation des ventes.

L'implémentation du catalogue de pièces détachées et sa mise à jour sont accélérés grâce à l'alimentation automatiquedepuis les éclatés de pièces générés dans SOLIDWORKS ou les outils COMPOSER.