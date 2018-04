Visiativ : repli du titre après le point d'activité

27/04/2018 | 09:58

L'action Visiativ abandonne 3% ce vendredi en début de séance, délaissée au lendemain de l'annonce d'une hausse de 5% du chiffre d'affaires au premier trimestre à 28,9 millions d'euros. Les investisseurs sanctionnent une 'petite' croissance organique (+1%).



La branche 'Intégration' a enregistré 23,2 millions d'euros de revenus sur la période, en progression de 6% et de 4% en organique. Le segment 'Edition' a, lui, généré 5,7 millions d'euros de chiffre d'affaires, stable comparativement aux 3 premiers mois de 2017 et en retrait de 8% en organique.



L'éditeur et intégrateur de plateformes innovante poursuit l'exécution de son plan stratégique 'Next100', avec 3 opérations de croissance externe finalisées depuis début 2018 : la finalisation de l'acquisition du cabinet de conseil en innovation ABGI Group (ACIES en France), la prise de contrôle intégrale du pôle de Rapid Manufacturing (société Valla) et la prise de participation majoritaire dans la start-up Timelab pour enrichir la suite Moovapps dans l'Internet des objets (IoT) et le Big data.



2 autres opérations sont par ailleurs en cours de finalisation : un projet d'acquisition d'un distributeur Solidworks en zone non francophone pour accélérer le développement à l'international et l'annonce récente de l'entrée en négociations exclusives avec l'éditeur Audros Technology.



Visiativ ambitionne un chiffre d'affaires annuel situé entre 150 et 155 millions d'euros, soit une croissance annuelle totale comprise entre 20 et 25%.





