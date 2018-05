Visiativ : EuroLand maintient sa recommandation et son OC

15/05/2018 | 11:57

EuroLand Corporate réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre Visiativ, ainsi que son objectif de cours à 50 euros.



Visiativ vient de boucler un emprunt obligataire pour un montant de 20 millions d'euros. 'Le placement privé de type Euro PP se compose d'une seule tranche obligataire remboursable in fine (maturité 7 ans), au taux fixe d'environ 4%. Le Groupe a également obtenu un crédit capex de 5 ME portant l'enveloppe totale de financements dédiés à la croissance externe à 25 ME', précise le broker.



Fin avril, Visiativ avait fait état d'une hausse de 5% du chiffre d'affaires au premier trimestre à 28,9 millions d'euros.



'Ce placement privé de 20 ME va permettre à Visiativ de poursuivre son accélération de sa politique de croissance externe, tout en diversifiant ses sources de financements auprès de deux investisseurs institutionnels de premier ordre. Le succès de l'opération conforte le management dans sa stratégie de développement, laissant entrevoir de nouvelles acquisitions dans un avenir proche', anticipe EuroLand.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.