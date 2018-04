Visiativ : Oddo ajuste légèrement ses prévisions

04/04/2018 | 11:38

Oddo reste à l'Achat sur le titre, ' qui continue d'offrir une belle exécution de sa stratégie d'élargissement de sa proposition de valeur dans l'industrie digitale '.



' Nos BNA sont ajustés positivement de 2.5% en moyenne sur 2018/2020, et notre objectif de cours de 55E est inchangé '.



Visiativ a annoncé hier soir deux opérations simultanées. Le groupe a réalisé la finalisation du rachat d'ABGI Group (ACIES en France), un cabinet international de conseil en innovation. Il a également annoncé la montée à 100% du capital de la société Valla, dédiée aux métiers du Rapid Manufacturing et de l'impression 3D.



' Nous ajustons légèrement nos prévisions, en ligne avec les objectifs du groupe, soit un CA de 6ME pour le pôle Rapid Manufacturing en 2018 (10ME atteint début 2020 dans nos prévisions), et une contribution à l'Ebit de 0.2ME '.



