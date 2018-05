Développement de BewellXpert®, nouvelle plateforme technologique et médicale de télésurveillance et de coordination des soins sur le socle technologique InterSystems HealthShare®

Paris, le 15 mai 2018

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération, annonce le partenariat de BewellConnect®, sa filiale santé connectée, avec InterSystems France, spécialiste des technologies de gestion, de connectivité et d'analyse des données pour le développement et la commercialisation de BewellXPert®, une nouvelle plateforme technologique et médicale de télésurveillance et de coordination des soins à destination des professionnels de santé.

Développée sur le socle technologique InterSystems HealthShare®, BewellXPert® sera progressivement déployée dans les prochains mois en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, au Moyen-Orient et en Asie, en s'appuyant sur l'écosystème mondial d'InterSystems.

BewellXPert®, clé de voûte d'un écosystème e-santé unique

La télémédecine est aujourd'hui une réalité. De plus en plus utilisée par les professionnels de santé, elle contribue activement à la qualité des soins et au confort de vie des patients. Mais la qualité de prise en charge des patients, en particulier en situation de mobilité, ainsi que dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, du suivi à distance à la suite d'une intervention ou une hospitalisation ou du suivi des maladies chroniques, impliquent de pouvoir maîtriser le parcours de santé de bout en bout, avec un accompagnement sur-mesure.

BewellConnect® a ainsi décidé, en début d'année, de compléter son écosystème e-santé en lançant BewellXpert®, une plateforme complète de télésurveillance et de coordination des soins à destination des professionnels de santé. Elle permet à présent à BewellConnect® de proposer une solution de bout en bout pour améliorer la prise en charge des patients, de la collecte des données de santé grâce à ses dispositifs médicaux connectés ou sa station de télémédecine VisioCheck, jusqu'à BewellXpert, véritable tour de contrôle permettant aux médecins de suivre en grande proximité leurs patients et de déclencher des plans d'action personnalisés.

« Les questions de connectivité des systèmes constituent un enjeu majeur dans le monde de la santé, explique Olivier HUA, CEO de BewellConnect®. Ce sont les problèmes d'interopérabilité qui font que les données sont souvent peu, pas ou mal exploitées. »

BewellConnect® et InterSystems® : un partenariat fondé sur la convergence des expertises et des réseaux

« C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers InterSystems qui avait l'expertise, les solutions et les technologies dont nous avions besoin pour donner à nos clients une vision à 360° de la situation de leur patient » poursuit Olivier HUA.

BewellConnect® s'est ainsi appuyé sur les briques fonctionnelles d'HealthShare pour développer sa plateforme BewellXpert® et la rendre interopérable avec l'ensemble des systèmes d'information hospitaliers. Les données captées par les dispositifs médicaux s'enrichissent ainsi des données médicales provenant d'autres systèmes, notamment des dossiers patients.

Désormais Solution Partner d'InterSystems®, BewellConnect® souligne la confiance qui unit désormais les deux partenaires.

« InterSystems nous a proposé, dès le départ, une véritable stratégie de partenariat à travers laquelle ils nous soutiennent et nous accompagnent dans notre croissance, » explique Olivier HUA. « Ils nous apportent, via leur expertise et leur réseau à l'international, une crédibilité qui constitue un facteur clé d'attractivité pour nos clients et prospects. »

« BewellConnect® propose aujourd'hui une offre avec un niveau de maturité exceptionnel sur le marché international, » précise Carlos Jaime, Directeur général InterSystems France. « Ils ont une longueur d'avance en matière de prise en charge des maladies chroniques et des patients en mobilité, un domaine où les besoins et les usages sont en pleine révolution. Pour BewellConnect®, nous agissons comme un accélérateur de croissance, en leur faisant bénéficier de notre réseau et de notre infrastructure. Et pour InterSystems, ce partenariat est l'occasion de s'aligner avec un leader mondial de la santé connectée. »

BewellXpert® sera déployé, au cours de prochains mois, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Asie.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

BewellConnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus.

Plus d'informations sur www.visiomed-lab.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

VISIOMED GROUP Eric SEBBAN PDG bourse@visiomed-lab.com 01 40 67 06 50 ACTUS finance & communication Jérôme FABREGUETTES-LEIB Relations Investisseurs visiomed@actus.fr 01 53 67 36 78 Alexandra PRISA Relations Presse financière aprisa@actus.fr 01 53 67 36 90

© Visiomed Group SA 05/2018. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

A propos d'InterSystems® (www.intersystems.fr)

Editeur de logiciels, InterSystems® est la force motrice des applications les plus importantes au monde.

Dans les secteurs de la santé, des services financiers, des services publics et autres secteurs où la vie et la prospérité des gens sont en jeu, InterSystems est « la puissance au service de ce qui est important » (the power behind what mattersTM).

Créée en 1978, InterSystems est une entreprise privée dont le siège est établi à Cambridge, Massachusetts (USA). Elle a des bureaux dans le monde entier et ses produits sont utilisés quotidiennement par des millions de personnes dans plus de 100 pays.

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53264-visiomed-cp-intersystems-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews