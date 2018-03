Paris, le 28 mars 2018

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération, présente son offre de téléconsultation en officine construite autour de VisioCheck®, la première station de télémédecine mobile et connectée au monde de moins de 300 grammes. Cette annonce est faite dans le cadre du salon PharmagoraPlus qui se tient les 7 et 8 avril à Paris.

Avec VisioCheck®, la téléconsultation fait son entrée en officine

Grâce à ses offres disruptives d'e-santé, BewellConnect aide à renforcer le rôle de conseil au quotidien du pharmacien et l'accompagnement des clients en simplifiant l'accès aux parcours de soin (déplacement limité, optimisation du suivi des traitements, etc.). Les nouvelles technologies apportées par BewellConnect permettent de contribuer à la permanence des soins dans les zones de désertification médicale en proposant des solutions concrètes et innovantes. Ainsi, le pharmacien en officine peut favoriser la prévention et anticiper les situations à risques.

Ultra maniable, mobile et d'un faible encombrement (environ 50cm² au sol), la station de téléconsultation VisioCheck® trouvera toute sa place dans l'espace de confidentialité de la pharmacie. VisioCheck® propose tous les dispositifs médicaux (tensiomètre, lecteur de glycémie, thermomètre, saturation d'oxygène, électrocardiogramme, pèse personne, etc.) nécessaires pour réaliser en toute sécurité et en toute confidentialité un acte de téléconsultation de façon extrêmement simple. Il suffira d'activer l'icône « Lancer la téléconsultation » pour que le patient soit mis quasi instantanément en relation avec un médecin par visioconférence. A l'issue de celle-ci, le médecin transmettra si nécessaire la prescription à la pharmacie afin qu'elle délivre l'ordonnance tout en apportant les conseils habituels.

Eric SEBBAN, PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Nous sommes convaincus du rôle central joué par le pharmacien dans le parcours de santé. Nous savons combien ses interventions en proximité des patients peuvent faire la différence. Le pharmacien est pour nous un acteur incontournable du déploiement de l'e-santé en général et de la télémédecine en particulier. Nous leur proposons de mettre ensemble, de façon extrêmement simple et accessible, l'innovation au service de la santé de tous. La désertification médicale est un enjeu majeur de santé publique. Nous sommes fiers de contribuer ainsi à l'égalité des soins dans les territoires. La station VisioCheck®, notre dispositif de télémédecine en officine, s'inscrit parfaitement dans cette ambition. »

VisioCheck® est un dispositif médical de classe IIa qui porte, au titre de la réglementation européenne, le marquage CE 0197. Les données collectées par VisioCheck® sont encryptées, sécurisées et hébergées dans des serveurs agréés HDS par le ministère de la santé.

Une offre de téléconsultation unique, innovante et clé en main

Le lancement commercial de VisioCheck® en officine sera officialisé à PharmagoraPlus 2018.

La station VisioCheck® sera accessible sous la forme d'un abonnement de 599€ HT / mois sur 48 mois. Cet abonnement comprend tous les accessoires nécessaires à la téléconsultation, la livraison, l'installation, la mise en service, la formation des équipes officinales, ainsi qu'une assurance « bris, casse et vol ».

L'accès à la plateforme médicale, également inclus dans l'abonnement, sera accessible de façon illimitée avec des médecins disponibles 24/7, 365 jours par an.

Un déploiement accéléré

Sur le stand de PharmagoraPlus, trois cabines dédiées à l'espace de téléconsultation en officine équipé de VisioCheck® seront mises en situation sur le stand. Ainsi, les clients pharmaciens pourront « vivre l'expérience VisioCheck® » et constater la simplicité et l'efficacité d'un acte de téléconsultation dans leur officine.

Les prises de commandes fermes enregistrées à partir du salon PharmagoraPlus seront livrées et installées dans les pharmacies entre juillet et septembre 2018.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric Sebban, Visiomed Group développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

Visiomed Group est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1erthermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, Visiomed Group est devenu le 1erlaboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

Bewellconnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de Visiomed Group en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, Visiomed Group s'appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, Visiomed Group est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus.

Plus d'informations sur www.visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

