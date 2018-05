Visiomed Group : Changement de gouvernance et revue stratégique

Paris, le 6 mai 2018

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération, annonce un renouvellement de sa gouvernance et une revue stratégique en cours réalisée avec le soutien d'une banque d'affaires internationale spécialisée dans les opérations de fusions et acquisitions.

Changement de gouvernance

Monsieur Eric SEBBAN a récemment informé les membres du Conseil d'administration de VISIOMED GROUP de sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat de Président Directeur Général à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires, convoquée le 29 mai prochain[1].

Eric SEBBAN déclare : « Après avoir créé et dirigé ce Groupe pendant plus de 10 ans, l'heure est venue de mettre en place une nouvelle gouvernance pour poursuivre le développement de VISIOMED GROUP et relever les défis qui s'offrent à nous. »

Monsieur Olivier HUA, Directeur Général Délégué, devrait être nommé au poste de Président Directeur Général lors du Conseil d'administration qui se tiendra à l'issue de la prochaine Assemblée générale[2]. La société souhaite également renforcer son Conseil d'administration par la nomination de nouveaux administrateurs indépendants sélectionnés sur leur compétence dans le domaine de la technologie, de la santé et de la finance.

Revue stratégique

Par ailleurs, VISIOMED GROUP annonce avoir donné mandat à une banque d'affaires d'envergure internationale et largement positionnée dans l'univers des nouvelles technologies afin d'assister la société dans l'analyse d'opportunités de partenariats capitalistiques structurants pour l'activité dédiée à la santé connectée. Des discussions ont d'ores et déjà été engagées à ce jour.

Olivier HUA ajoute : « Eric SEBBAN est un visionnaire. Il a inventé et développé de nombreux produits innovants sans équivalent sur le marché de la santé familiale puis imaginé l'évolution de notre métier vers la santé connectée. Il a également construit une organisation commerciale capable de se déployer en France et à l'international au travers de nombreux partenariats. Il a ainsi offert à VISIOMED GROUP un rayonnement sans équivalent. Pour assurer une continuité dans notre activité historique destinée à la santé familiale, Eric SEBBAN pilotera cette branche d'activité et notamment le développement et le lancement de nouveaux produits ainsi que l'animation de notre force de vente dédiée aux pharmacies.

Ma priorité sera de tout mettre en œuvre pour transformer cette belle entreprise MedTech aux innovations remarquables en succès commercial incontestable. A échéance, ces actions devront créer de la valeur pour les actionnaires et réduire notre dépendance aux financements externes. Nous allons pour cela faire une analyse sans tabou des forces et faiblesses de notre Groupe et mesurer le potentiel et la performance de chaque activité avec le soutien très important d'une banque d'affaires experte dans nos domaines. Cette analyse débouchera sur un plan d'attaque stratégique que je souhaiterais présenter avant la mi-juillet. »

VISIOMED GROUP a demandé à Euronext la reprise de cotation de ses titres[3] à compter de la séance du lundi 7 mai 2018.

A propos d'Olivier HUA

Diplômé de l'ESC Reims (maintenant Neoma) et de l'AMP de l'Insead, Olivier HUA a démarré sa carrière dans le secteur bancaire à Paris puis à Londres. Il dirige ensuite pendant 12 ans des PME industrielles dans le secteur des biens d'équipement pour l'industrie automobile. En 2000, il rejoint le secteur du Private Equity, investissant et accompagnant des sociétés innovantes à fort potentiel de développement, successivement chez PLS Venture, comme Directeur Général de Turenne Capital avant de créer l'activité Private Equity dans le groupe Oddo. Il a ainsi participé à de belles histoires entrepreneuriales comme Photoways (leader européen du développement de photos sur Internet), VistaPrint (leader mondial de l'imprimerie personnalisée), Scient'X (implants pour la colonne vertébrale) ou TraceOne (logiciels de traçabilité).

Après avoir été investisseur dans VISIOMED GROUP depuis 2009, Olivier HUA a rejoint le Conseil d'Administration en 2012. Il a été nommé au poste de Directeur Général Délégué de VISIOMED GROUP en 2015. A ce titre, il reportait directement à Eric SEBBAN.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

BewellConnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus.

[1] Les actionnaires sont convoqués le 15 mai 2018 sur 1ère convocation mais compte tenu de la structure du capital, il est fort probable que le quorum ne sera pas atteint. Dans cette hypothèse, l'Assemblée générale se tiendra, sur 2nde convocation, le 29 mai 2018. [2] Sous réserve de renouvellement de son mandat d'administrateur [3] Actions (FR0011067669 – ALVMG), bons de souscriptions d'actions BSA2018-1 (FR0013322724 – VMGBS) et VISIOMEDBSA26OCT23 (FR0013321817 – VMGBT).

