Visiomed Group : Résultats annuels 2017

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération, présente ses résultats annuels 2017.

Retour de la croissance en 2017 : chiffre d'affaires de 10,5 M€ (+10%)

Conformément à ce qui était anticipé, VISIOMED GROUP a enregistré une accélération de sa dynamique commerciale au 2nd semestre 2017 et renoué ainsi avec la croissance sur l'ensemble de l'exercice 2017 avec :

Une activité en hausse (+10%) dans le secteur de la Santé (63% des ventes). Le Groupe a maintenu ses parts de marché sur ses produits phares, notamment en santé familiale, dans un environnement concurrentiel croissant.

Une baisse des ventes en Distribution spécialisée (-0,7 M€) qui fait suite à la concentration des enseignes de puériculture et à la volonté du Groupe de réduire les investissements sur ce segment de marché jugé non stratégique.

Des ventes à l'International en forte hausse (+61%) et qui représentent 28% des ventes du Groupe.

VISIOMED GROUP termine ainsi l'exercice 2017 sur un chiffre d'affaires annuel de 10,5 M€, soit une croissance de 10% par rapport à l'exercice 2016 et de 20% hors puériculture.

Lancement de deux innovations majeures en santé connectée : VisioCheck® et BewellXpert®

L'année 2017 a également été marquée par l'enrichissement de l'offre dédiée à la télémédecine avec le lancement de VisioCheck®, révélé au CES 2017, et BewellXpert®, dévoilé au CES 2018.

VisioCheck® est la première station de télémédecine universelle mobile et connectée au monde de moins de 300 grammes, intégrant tous les dispositifs médicaux nécessaires à un télé-monitoring distant et/ou à des prises de mesures in situ des patients en tous lieux, et en toutes circonstances. VisioCheck® permet ainsi de réaliser de façon simple, fiable et rapide des prises de mesures des constantes vitales habituellement effectuées lors d'une consultation médicale en face à face (en cabinet ou à domicile).

Véritable clé de voûte de son dispositif dédié à la télémédecine, BewellXpert® permet à BewellConnect® d'intervenir sur l'ensemble des parcours de santé en proposant des solutions de bout en bout qui améliorent la qualité de la prise en charge et du suivi médical des patients. BewellXpert® agrège toutes les données au sein d'une plateforme proposant aux professionnels de santé un tableau de bord complet pour suivre leurs patients et déclencher des plans d'action personnalisés.

Réduction des pertes hors Recherche et développement

Sur l'année 2017, Visiomed Group a engagé une optimisation de ses charges d'exploitation, notamment via une réduction sensible de ses dépenses en marketing et communication (3,7 M€ contre 5,0 M€ un an plus tôt). Cette économie, associée à la hausse de 0,5 M€ de la marge brute, a été compensée par la légère progression des charges administratives (5,8 M€ contre 5,3 M€ en 2016) et l'augmentation des dépenses de R&D (2,5 M€ contre 1,7 M€ en 2016) pour développer VisioCheck® et BewellXpert®.

Le résultat d'exploitation ressort ainsi à -13,1 M€ en 2017 contre -13,6 M€ en 2016. A noter que le développement des deux filiales aux Etats-Unis et au Brésil et l'intégration de la société EPIDERM ont alourdi la structure de coûts de 1,1 M€ sur l'exercice 2017 par rapport à 2016.

Après prise en compte du résultat financier (pertes de change), le résultat net 2017 ressort à -13,2 M€ contre -13,4 M€ en 2016.

Financements adaptés aux besoins

Au 31 décembre 2017, VISIOMED GROUP affiche 12,7 M€ de fonds propres et une trésorerie nette[1] de 3,4 M€.

Sur l'exercice 2017, VISIOMED GROUP a limité sa consommation nette de trésorerie à 3,1 M€ grâce aux produits des OCABSA (9,4 M€), du placement privé réalisé en décembre 2017 (4,2 M€) et de l'exercice des BSA gratuits (1,3 M€).

En février 2018, VISIOMED GROUP a annoncé la mise en place de nouveaux financements afin de poursuivre son développement. Ces opérations prennent la forme :

D'un financement maximum de 36 M€ par émission réservée d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) : 23,5 M€ net par émission des OCA en 3 tranches sur 6 mois maximum, pour une valeur faciale de 25 M€ ; 12,5 M€ par exercice des BSA en 3 tranches sur 5 ans maximum.

D'un projet d'attribution de bons de souscription d'actions (BSA) gratuits à l'ensemble des actionnaires permettant une levée de fonds additionnelle maximum de 5 M€.

D'une attribution d'actions gratuites et de BSA de VISIOMED GROUP et ses filiales aux personnes clés de l'entreprise, permettant une levée de fonds maximum de 12 M€.

Au 30 avril 2018, une première tranche d'OCABSA (emprunt obligataire convertibles de 6,6 M€ assorti de 3 130 930 BSA ayant un prix d'exercice de 1,054 €) a été tirée et une première attribution gratuite de bons de souscription d'actions (28 745 175 BSA2018-1 ayant un prix d'exercice de 1,054 €) au profit des actionnaires a été réalisée.

Mise à disposition du rapport annuel

Le rapport annuel peut être consulté sur le site Internet de la société : https://visiomed-group.com/espace-investisseurs/documents-financiers/

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric Sebban, Visiomed Group développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

Visiomed Group est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, Visiomed Group est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

Bewellconnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de Visiomed Group en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, Visiomed Group s'appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, Visiomed Group est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus.

Plus d'informations sur www.visiomed-lab.com et www.bewell-connect.com

[1] Valeurs mobilières de placement + Disponibilités - Emprunts obligataires convertibles - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

