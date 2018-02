VISIOMED : va réaliser deux augmentations de capital pour 37,5 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Visiomed, société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération, a dévoilé une perte nette préliminaire de 13,4 millions d'euros au titre de 2017 incluant une accélération des investissements pour le démarrage et le développement de la filiale américaine et une amélioration des résultats sur le reste des activités. Ces résultats sont en cours d'audit et les résultats définitifs audités seront publiés dans les délais légaux.Au 16 février 2017, Visiomed disposait également d'une trésorerie de 700 000 euros. Dans ce contexte, la société a décidé de mettre en place de nouveaux financements pour son développement.Visiomed a donc signé un accord de financement avec la société américaine Hudson Bay Capital Management gérant le fond Hudson Bay Master Fund. Cet accord prévoit l'émission gratuite de 250 bons d'émission (BE) d'obligations convertibles en actions (OCA) avec bons de souscription d'actions (BSA) attachés (BEOCABSA). Chaque BEOCABSA donne droit de souscrire à 100 obligations de 1 000 euros de nominal, convertible en actions ordinaires Visiomed et à laquelle sont attachés des bons de souscription d'actions ordinaires de la société. Le prix unitaire de souscription d'une OCA est fixé à 940 euros.L'émission des OCA permettra à Visiomed de réaliser une augmentation de capital de 25 millions d'euros (prime d'émission incluse). L'émission des BSA permettra au groupe de réaliser une augmentation de capital de 12,5 millions d'euros (prime d'émission incluse) maximum.Le prix d'une action en conversion des OCA et en exercice des BSA ne pourra être inférieur au nominal (0,50 euro) et sera égal au moins élevé de 88% du plus petit VWAP quotidien des dix derniers jours de bourses précédant la date de conversion et 115% du cours demandé à la clôture de la veille du tirage de la tranche concernée.En parallèle, afin de fédérer les actionnaires de Visiomed et de leur permettre de participer au financement du groupe dans des conditions équivalentes à celles négociées avec le partenaire financier, la société a décidé, en accord avec ce dernier, l'émission sous certaines conditions et l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions, dits BSA2018, à l'ensemble des actionnaires.Enfin, afin de fidéliser les principaux managers et collaborateurs du groupe et de ses filiales, Visiomed a décidé, sous diverses conditions, d'attribuer gratuitement un montant global d'actions ordinaires de la société à 9 salariés ainsi que de bons de souscription d'actions (BSA2, BSA Visiomed SAS et BSA BewellConnect SAS) aux managers.