Paris, le 22 mars 2018

Conseil d'administration de Telecom Italia :

démission des représentants de Vivendi

Devant la tentative de démantèlement de Telecom Italia (TIM) menée par Elliott Management, Hedge Fund bien connu pour ses initiatives court-termistes, les trois représentants au Conseil d'administration de TIM proposés par Vivendi, qui soutient le plan industriel voté à l'unanimité et mis en œuvre par Amos Genish et son équipe, ont décidé de remettre leur mandat au vote des actionnaires.

Cinq autres administrateurs ayant également souhaité remettre leur mandat et de fait, une majorité du Conseil étant démissionnaire, une assemblée générale devra donc avoir lieu au mois de mai prochain afin de permettre aux actionnaires de TIM de voter pour les administrateurs qu'ils souhaitent et la politique à mener.

