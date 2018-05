La valeur du jour à Paris - VIVENDI : la perspective d'une IPO de la pépite Universal Music apporte un surcroît de valeur

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vivendi (+3,88% à 22,74 euros) est bien installé à la deuxième place du CAC 40 alors que le groupe semble se rapprocher à grands pas d'une introduction en Bourse, vraisemblablement partielle, de sa filiale Universal Music. Dans un communiqué d'une ligne publié hier soir, le groupe de médias et de divertissement a indiqué que "le Directoire de Vivendi présentera, lors du Conseil de Surveillance du 17 mai, les premiers travaux concernant les hypothèses d’évolution du capital d’Universal Music Group."Derrière cette expression sibylline, tout porte à croire que se cache le projet tant attendu d'une ouverture du capital de la filiale musicale UMG. Le 19 avril dernier, à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires, Vivendi avait déjà quasiment acté une telle perspective par la voix de son président du Directoire. "Nous avons lancé un travail permettant de présenter au conseil de surveillance les bénéfices d'une éventuelle cotation de Universal Music Group (UMG)", avait déclaré Arnaud de Puyfontaine.Depuis des mois, les analystes font tourner leurs modèles de valorisation dans l'attente d'une introduction en Bourse d'UMG. En moyenne, les estimations varient entre 15 et 20 milliards d'euros, JPMorgan montant jusqu'à 39 milliards. En début de semaine, Morgan Stanley avait même relevé sa propre valorisation de 22 à 25 milliards d'euros pour UMG. "En considérant la forte probabilité d'une introduction en Bourse partielle d'Universal Music Group, il nous semble que sa valorisation sera le principal soutien du cours de Vivendi au cours des 12 à 18 prochains mois", écrivait alors l'analyste.Morgan Stanley argumentait en faveur d'UMG en expliquant que le chiffre d'affaires tiré du streaming payant pourrait être multiplié par cinq d'ici 2028, et qu'UMG était idéalement placé pour tirer profit de cette explosion attendue. "Nous pensons que les investisseurs ne sont pas assez haussiers concernant le chiffre d'affaires d'UMG. La valorisation actuelle implique une croissance annuelle des revenus du streaming de 7% en moyenne au cours des 10 prochaines années, là où nous tablons sur 15%", expliquait Morgan Stanley.Dans une note publiée ce matin, Credit Suisse est également très confiant dans les perspectives d'UMG sur le marché du streaming. L'analyste, qui n'évoque pas le projet d'IPO mais reste à Surperformance sur Vivendi, prévoit une accélération de la croissance du chiffre d'affaires qu'UMG tire du streaming au premier trimestre, à plus de 30%. Sur l'année, elle atteindrait 34% selon l'analyste.