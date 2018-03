PRESSE: Vivendi réinvestira une grande partie de la vente d'Ubisoft dans les jeux vidéo

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Après avoir cédé sa participation de 27,3% dans Ubisoft pour 2 milliards d'euros, Vivendi "va réinvestir dans les jeux vidéo une grande partie du produit de la vente", indique mardi aux Echos Stéphane Roussel, le PDG de Gameloft et membre du directoire de Vivendi.

"On s'est aperçu qu'il y avait des opportunités intéressantes dans des entreprises plus petites et qu'on pourrait acheter en plus grand nombre", poursuit-il, ajoutant que sa société est "en discussion" avec "une vingtaine de boîtes". "Il existe plein de petits studios qui peuvent apporter un complément de ce que fait Gameloft. En amont sur les nouvelles technologies ou en aval sur les moyens de monétiser les jeux", précise Stéphane Roussel.

Après avoir annoncé renoncer à prendre le contrôle d'Ubisoft, Vivendi avait confirmé la semaine dernière son intention de renforcer sa présence "dans le secteur particulièrement dynamique des jeux vidéo qui constitue une des pierres angulaires du développement du groupe", sans donner davantage d'indications.

