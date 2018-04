TELECOM ITALIA : l'activiste SVM entre au capital et soutient Elliott

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv TELECOM ITALIA -1.44% 0.8488 17.81%

Le champ de bataille Telecom Italia (TIM), déjà bien occupé, a accueilli un nouvel acteur ce week-end. Le fonds activiste SVM (Shareholder Value Management) a annoncé avoir acquis plus d'1% du capital de l'opérateur télécoms italien. Il a précisé qu'il soutenait un autre investisseurs vautour, Elliott, dans sa croisade contre l'actionnaire de référence de Telecom Italia, le français Vivendi. La semaine dernière, la CDP italienne, équivalent de la Caisse des dépôts, était entrée à hauteur de 4,262% du capital de Telecom Italia.Ces mouvements ne doivent bien sûr rien au hasard puisque deux assemblées générales de TIM sont prévues dans les prochaines semaines, les 24 avril et 4 mai. La seconde réunion sera particulièrement importante car elle aura pour principal objectif de nommer un nouveau Conseil d'administration.