TELECOM ITALIA : le projet de coentreprise avec Canal+ a du plomb dans l'aile

Telecom Italia a indiqué que l'accord prévoyant la création d'une coentreprise avec Canal+ (Vivendi) ne sera pas signé selon le calendrier prévu, à savoir avant demain, 18 janvier. L'un des enjeux de cette joint-venture était de permettre à l'opérateur italien d'acquérir des contenus vidéos à offrir à ses abonnés dans ses forfaits. Cette opération est l'un des piliers de son plan stratégique 2018-2020. Dans ce contexte, Telecom Italia va repartir de zéro et lancer de nouvelles négociations sous la surveillance de la Consob, l'autorité des marchés financiers italienne.Cette dernière a édicté des règles régissant les transactions entre des entreprises italiennes et des "parties prenantes", étant entendu qu'elle considère que Vivendi est à la fois la maison-mère du partenaire Canal+ mais aussi l'actionnaire de contrôle de Telecom Italia. Telecom Italia et Vivendi démentent ce contrôle.Un nouveau comité va donc se charger du dossier pour évaluer l'intérêt du projet.