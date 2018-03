Telecom Italia: Vivendi critique l'approche d'Elliott mais examinera ses propositions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias Vivendi a indiqué vendredi qu'il examinerait "avec un esprit d'ouverture" les propositions d'Elliott Advisors pour Telecom Italia (TIM.MI), tout en mettant en garde les actionnaires de l'opérateur télécom italien contre l'approche "court-termiste" du fonds activiste.

"Il n'est pas sûr que le projet de démantèlement et de déstabilisation de l'équipe crée de la valeur", a estimé le groupe français en réaction à la lettre adressée dans la matinée par Elliott aux actionnaires de Telecom Italia.

A la tête de 5% du capital de l'opérateur télécom, Eliott conteste la gouvernance mise en place par Vivendi, premier actionnaire avec une participation de près de 25%. Le fonds a demandé la révocation de six administrateurs nommés par Vivendi, dont le président du conseil Arnaud de Puyfontaine, qui est également président du directoire de Vivendi.

Parmi les mesures proposées pour redresser le cours de Bourse de Telecom Italia, Elliott préconise un rétablissement du dividende et un désengagement partiel de certaines filiales comme Sparkle et NetCo afin de réduire le niveau d'endettement. Le fonds exige également une simplification de la structure actionnariale à travers la suppression des "actions d'épargne" ne disposant pas de droit de vote.

"Le pilotage médiocre exercé par le conseil contrôlé par Vivendi a produit des problèmes de gouvernance particulièrement préoccupants, une décote du titre et des échecs stratégiques", a estimé Elliott dans sa lettre aux actionnaires.

De son côté, Vivendi a réafirmé sa confiance dans Amosh Genish, un de ses anciens cadres qu'il a fait nommer l'année dernière directeur général de Telecom Italia. "Le plan industriel proposé par Amos Genish et ses équipes est solide et prometteur. Les actions entreprises au cours des derniers trimestres ont déjà porté leurs fruits et ont été bien accueillies par les investisseurs", a estimé le groupe contrôlé par Vincent Bolloré.

Stable sur les douze derniers mois, l'action Telecom Italia a rebondi de 12% depuis le début de l'année mais a perdu plus d'un tiers de sa valeur depuis l'été 2015. Le titre est inchangé à 0,81 euro vendredi à la Bourse de Milan.

L'assemblée générale des actionnaires de Telecom Italia se tiendra le 24 avril.

