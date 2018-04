VIVENDI : Liberum abaisse de 2% ses prévisions de résultats

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Liberum n'a pas modifié sa vision du dossier Vivendi (recommandé à l'Achat avec un objectif de cours de 27 euros) malgré la révision en légère baisse (-2%) de ses prévisions de résultats pour 2018. Le broker prend en compte la vente de la participation de Vivendi au capital d'Ubisoft et les résultats 2017. "Nous sommes plus prudents concernant Havas au vu des prévisions de ses comparables et abaissons légèrement nos estimations pour Universal Music, principalement en raison des effets de change", indique Liberum.Pour 2018, l'analyste vise un chiffre d'affaires de Vivendi de 13,9 milliards d'euros et un Ebita ajusté de 1,35 milliard. Sa précédente estimation les donnait à 14,23 et 1,83 milliard respectivement.