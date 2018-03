VIVENDI : a placé ses actions UBISOFT

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv UBISOFT ENTERTAINMENT 0.62% 68.56 6.24%

Vivendi indique ce matin avoir réalisé le placement de 19 868 088 actions Ubisoft au prix de 66 euros par titre à des investisseurs qualifiés dans un placement privé réalisé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres, après une augmentation de l’offre à hauteur de 1 500 000 actions en réponse à la forte demande des investisseurs.La réalisation de ce placement permet la vente, au même prix par action et en deux tranches, du solde de la participation de Vivendi, à savoir 3 030 303 actions vendues comptant à Guillemot Brothers SE et 7 590 909 actions qui seront vendues à Ubisoft.Le règlement-livraison du placement privé et de la vente à Guillemot Brothers est prévu pour le 23 mars 2018.Une fois toutes les opérations réalisées, Vivendi ne sera plus actionnaire d'Ubisoft et s'est engagé à ne plus acquérir d'actions Ubisoft pendant une période de 5 ans.