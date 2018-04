VIVENDI : acquiert Paylogic (billetterie)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vivendi a annoncé que See Tickets, sa filiale spécialisée dans la billetterie, a acquis Paylogic, une société de billetterie et de technologie associée, basée à Amsterdam. Cette entreprise était détenue jusqu’à présent par LiveStyle. L'acquisition de Paylogic, qui vend plus de 5 millions de tickets par an dans plus de 10 pays, élargit de manière significative le réseau mondial de See Tickets.Avec des activités au Royaume-Uni, en France (au travers de Digitick), aux Etats-Unis, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, et aux Pays-Bas, ce réseau, qui compte à présent plus de 500 employés, prévoit de vendre plus de 20 millions de billets par an pour des événements musicaux, sportifs et culturels, à plus de 5 000 clients dans plus de trente pays.Dans le même temps, See Tickets a conclu un accord commercial de long terme avec LiveStyle et ses filiales pour assurer la billetterie de ses festivals et événements aux Etats-Unis.