VIVENDI : nette amélioration de la performance opérationnelle en 2017

Vivendi a enregistré en 2017 un résultat net part du groupe de 1,23 milliard d’euros, en recul de 2,2% et un résultat opérationnel ajusté (EBITA) en augmentation de 36,4% à 987 millions d’euros. Il intègre notamment Havas à hauteur de 111 millions d’euros. Il est en progression de 23,1 % à taux de change et périmètre constants grâce à la progression d’UMG (+133 millions d’euros) et au redressement de Groupe Canal+ (+75 millions d’euros), partiellement compensés par des coûts de développement au sein de Nouvelles Initiatives.Le chiffre d'affaires du groupe de divertissement a atteint 12,444 milliards d'euros, en hausse de 15%. Sa progression retombe à 4,9 % à taux de change et périmètre constants.Le dividende proposé au titre de 2017 s'élève à 0,45 euro par action, en hausse de 12,5 %.Au 31 décembre 2017, l'endettement financier net s'élève à 2,340 milliards d'euros, contre une position nette de trésorerie de 1,231 milliard d'euros au 31 décembre 2016. L'évolution de la dette résulte principalement de l'acquisition d'Havas, représentant un impact global de 3,998 milliards d'euros.