VIVENDI : propose Genish en tête de liste chez TELECOM ITALIA, Puyfontaine en président non exécutif

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv TELECOM ITALIA 5.22% 0.7978 5.23%

Vivendi a dévoilé sa liste de candidats pour le renouvellement du Conseil d’administration de Telecom Italia. La liste sera soumise au vote des actionnaires de Telecom Italia lors d’une assemblée générale ordinaire convoquée le 4 mai prochain. En tête de liste, Vivendi a placé Amos Genish, actuel directeur général de l’opérateur télécoms issu précisément du groupe de médias et de divertissement. La deuxième place est occupée par Arnaud de Puyfontaine, président du Directoire de Vivendi. Il est proposé comme Président non exécutif de Telecom Italia.Jusqu'au 22 mars, date à laquelle le Conseil de Telecom Itaila a démissionné, Arnaud de Puyfontaine en était le président exécutif. En le reléguant à la deuxième place, Vivendi semble donner des gages d'apaisement alors que de nombreuses critiques s'élèvent contre son influence chez Telecom Italia. La proposition de nommer Franco Bernabè comme Vice-Président en charge des activités de sécurité pourrait s'inscrire dans la même stratégie : Bernabè est un ancien de Telecom Italia, de l'époque où Vivendi ne faisait pas partie du jeu, dont il a été directeur général entre 2008 et 2013 puis président exécutif.Les sept autres candidats sont Marella Moretti, Frédéric Crépin, Michele Valensise, Giuseppina Capaldo, Anna Jones, Camilla Antonini, et Stéphane Roussel. Sur ceux-là, cinq sont indépendants tandis que Frédéric Crépin et Stéphane Roussel sont des représentants de Vivendi. Le premier en est le secrétaire général et le second Directeur général en charge des opérations.Les actionnaires souhaitant présenter une liste de candidatures pour l'AG du 4 mai ont jusqu'au 9 avril pour se faire connaitre. L'investisseur Elliott devrait présenter sa liste dans les prochains jours, lui qui souhaite contrer l'influence de Vivendi chez Telecom Italia.