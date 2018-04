VIVENDI : relance la spéculation sur une IPO d'Universal Music

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

"Nous avons lancé un travail permettant de présenter au conseil de surveillance les bénéfices d'une éventuelle cotation de Universal Music Group (UMG)". Cette phrase d'Arnaud de Puyfontaine, président du Directoire de Vivendi, a relancé la perspective d'une prochaine introduction en Bourse de la pépite musicale du groupe français. Le titre Vivendi en a immédiatement profité, accélérant sa hausse à la Bourse de Paris où il gagne désormais 1,53% à 21,22 euros.Devant l'assemblée générale des actionnaires, Arnaud de Puyfontaine a donc renchéri sur un thème qu'il avait déjà largement défloré en mai 2017. Dans une interview au Wall Street Journal, le président du Directoire de Vivendi avait alors indiqué qu'il pourrait ouvrir le capital de sa filiale Universal Music. "Ce n'est pas une vache sacrée", avait-il assuré. Depuis, les analystes n'ont pas manqué de livrer leurs estimations de valorisation d'UMG, JPMorgan montant jusqu'à 39 milliards d'euros. La moyenne des prévisions se situe plutôt entre 15 et 20 milliards.A titre de comparaison, le suédois Spotify a été valorisé 27 milliards de dollars lors de sa récente IPO à Wall Street. Les investisseurs ont montré de l'appétit pour la valeur, signe d'un intérêt réel pour le secteur de la musique, et plus particulièrement du streaming. Or, Universal Music Group doit principalement ses performances à son exposition à ce marché même si ses dernières perspectives, jugées floues, ont quelque peu refroidi les ardeurs des investisseurs.