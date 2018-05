Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vivendi vient de publier son point d’activité au titre du premier trimestre 2018. Ainsi, le groupe de médias et de communication a réalisé un chiffre d’affaires de 3,109 milliards d’euros, en hausse de 16% par rapport au premier trimestre 2017, notamment grâce à la consolidation d’Havas (+482 millions d’euros).A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires augmente de 3,3 % par rapport au premier trimestre 2017, " grâce à la progression d'Universal Music Group (+4,5 %) et de groupe Canal+ (+2,5 %), qui confirme son redressement, ainsi que grâce à l'amélioration des performances commerciales de Dailymotion au sein de Nouvelles Initiatives ".L'activité du groupe Vivendi se répartie principalement entre le Groupe Canal + (1,298 milliard d'euros, +2,1% en publié), Universal Music Group (1,222 milliard, -4,8%) et Havas (482 millions d'euros).S'agissant de ses perspectives, Vivendi se dit " confiant quant à l'évolution de ses principales activités pour le reste de l'année 2018 ".