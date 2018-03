VIVENDI : se lance dans l'internet Très Haut Débit en Afrique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Group Vivendi Africa (GVA), nouvel acteur sur le marché des télécommunications en Afrique, lance aujourd’hui au Togo son offre internet Très Haut Débit en FTTH, Canalbox. GVA investit dans son propre réseau et en assure la construction et l’exploitation. Déjà disponible à Libreville et Lomé, le réseau FTTH Canalbox sera déployé prochainement dans plusieurs autres métropoles d’Afrique.GVA bénéficie de l'expertise forte du groupe Canal+ en Afrique et s'appuie sur la puissance de la marque, sur un réseau commercial très important de boutiques et partenaires distribuant déjà les produits du groupe Canal+ et sur une qualité de service premium.Ce projet est une nouvelle concrétisation des synergies au sein du Groupe Vivendi et renforce les fortes ambitions de Vivendi en Afrique.