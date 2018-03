Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv TELECOM ITALIA -1.84% 0.7804 10.34%

Vivendi a annoncé que ses trois représentants au Conseil d’administration de Telecom Italia ont décidé de remettre leur mandat au vote des actionnaires. Le groupe de médias explique cette décision par « la tentative de démantèlement de Telecom Italia (TIM) menée par Elliott Management, Hedge Fund bien connu pour ses initiatives court-termistes ». Les trois représentants concernés sont Arnaud de Puyfontaine, président du Conseil d'administration de Telecom Italia et président du Directoire de Vivendi, Hervé Philippe et Frédéric Crépin." Cinq autres administrateurs ayant également souhaité remettre leur mandat et de fait, une majorité du Conseil étant démissionnaire, une assemblée générale devra donc avoir lieu au mois de mai prochain afin de permettre aux actionnaires de TIM de voter pour les administrateurs qu'ils souhaitent et la politique à mener ", ajoute Vivendi.