Vivendi : A suivre aujourd'hui

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv UBISOFT ENTERTAINMENT 0.62% 68.56 6.24%

Vivendi a annoncé la conclusion d’accords en vue de la cession de sa participation dans Ubisoft, représentant 30,489 millions actions, soit 27,27% du capital, pour un montant de 2 milliards d’euros. Cette participation a été acquise pour un montant de 794 millions d’euros. Le groupe de médias précise qu'elle a été réalisée en accord avec la famille Guillemot, qui a fondé l'éditeur de jeux vidéo. 3.030.303 actions seront d'ailleurs vendues comptant à Guillemot Brothers SE par l’intermédiaire de Crédit Agricole – CIB qui assurera la couverture de 2.887.879 d’entre elles.9.090.909 actions seront vendues à Ubisoft, dont 7.590.909 actions à terme de six mois en couverture d'engagements de vente à terme pris par Crédit Agricole – CIB à l'égard d'Ubisoft en vue du rachat puis de l'annulation de ces actions, et 1.500.000 actions seront vendues comptant à Ubisoft, dans les deux cas par l'intermédiaire de Crédit Agricole – CIB.18.368.088 actions seront vendues auprès d'investisseurs qualifiés au moyen d'un placement privé réalisé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, dont 9.379.347 actions à des investisseurs déjà identifiés par Ubisoft.En fonction de la demande de la part d'investisseurs institutionnels, le nombre d'actions cédées dans le placement pourrait être augmenté de 1.500.000 actions supplémentaires qui réduiraient d'autant le nombre d'actions vendues comptant à Ubisoft par l'intermédiaire de Crédit Agricole – CIB.Toutes ces opérations seront traitées au prix de 66 euros par action, à comparer avec une clôture à 68,56 euros. Une fois toutes ces opérations réalisées, Vivendi ne sera plus actionnaire de l'éditeur de jeux vidéo et s'est engagé à ne plus acquérir d'actions Ubisoft pendant une période de 5 ans.Vivendi, qui détient déjà Gameloft, leader mondial des jeux pour mobile, confirme son intention de renforcer sa présence dans le secteur particulièrement dynamique des jeux vidéo qui constitue une des pierres angulaires du développement du groupe.