Vivendi : Bonnes performances des principales activités en 2017

Paris, le 15 février 2018

Bonnes performances des principales activités en 2017

Chiffre d'affaires : 12 444 M€, en hausse de 15,0 %[1] et de 4,9 %1

à taux de change et périmètre constants

Résultat opérationnel ajusté (EBITA) : 987 M€, en hausse

de 36,4 %1 et de 23,1 %1 à taux de change et périmètre constants

Résultat net ajusté : 1 312 M€, en hausse de 73,9 %1

Dividende proposé au titre de 2017 : 0,45 € par action,

en hausse de 12,5 %1

Universal Music Group : performance très solide alimentée par le succès des abonnements et du streaming ainsi que de nombreuses sorties d'albums. Accords avec Spotify, Tencent, YouTube et Facebook.

Groupe Canal+ : poursuite du redressement en France. Croissance continue des activités à l'international.

Havas: acquisition fortement relutive, représentant une contribution sur six mois de

1,151 milliard d'euros de chiffre d'affaires et de 111 millions d'euros d'EBITA.

Gameloft : croissance de 12 % du chiffre d'affaires des activités de régie publicitaire et des stores en ligne. Amélioration du résultat opérationnel courant à taux de change et périmètre constants.

Investissements dans de nouvelles activités (CanalOlympia, Vivendi Africa, leLive, Vivendi Content, Dailymotion, …) qui vont créer des revenus supplémentaires.

[1] Par rapport à 2016.

